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https://ria.ru/20210428/krym-1730292836.html
В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о возврате Крыма
В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о возврате Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова украинского эксперта о защищенности российского Крыма, заявил, что политикам Украины пора... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:35
2021-04-28T12:35
дмитрий белик
республика крым
украина
в мире
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова украинского эксперта о защищенности российского Крыма, заявил, что политикам Украины пора мыслить реалиями, а не плодить пустые идеи и не "точить зуб".Ранее сообщалось, что украинский военный эксперт Олег Жданов высказал озабоченность уровнем защищенности Крыма, эксперт уверен, что российский полуостров может стать плацдармом для нападения на Украину.По словам Белика, на Украине тема реванша по отношению к Крыму - это модное, популистское направление, которое "порождает агрессивных политиков и псевдо-экспертов".Парламентарий считает, что "точить зуб" на захват Крыма - заведомо бестолковое и безнадежное дело."Что это за эксперт такой, если не понимает, зачем укреплен Крым, да еще и говорит всякую ахинею про возвращение полуострова? Он сам, этот Жданов, с винтовкой побежит Крым отбивать или просто покрасоваться собой в СМИ захотелось? Да и про нападение со стороны Крыма на Украину не забыл добавить для полноты картины. Мы на своей земле, как считаем нужным, так и защищаем, а чужакам лезть не советуем - дорого обойдется", - сказал депутат РИА Новости.
https://ria.ru/20210427/zelenskiy-1730113163.html
https://ria.ru/20210426/krym-1730045234.html
республика крым
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дмитрий белик, республика крым, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о возврате Крыма

12:35 28.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова украинского эксперта о защищенности российского Крыма, заявил, что политикам Украины пора мыслить реалиями, а не плодить пустые идеи и не "точить зуб".
Ранее сообщалось, что украинский военный эксперт Олег Жданов высказал озабоченность уровнем защищенности Крыма, эксперт уверен, что российский полуостров может стать плацдармом для нападения на Украину.
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По словам Белика, на Украине тема реванша по отношению к Крыму - это модное, популистское направление, которое "порождает агрессивных политиков и псевдо-экспертов".
Парламентарий считает, что "точить зуб" на захват Крыма - заведомо бестолковое и безнадежное дело.
"Что это за эксперт такой, если не понимает, зачем укреплен Крым, да еще и говорит всякую ахинею про возвращение полуострова? Он сам, этот Жданов, с винтовкой побежит Крым отбивать или просто покрасоваться собой в СМИ захотелось? Да и про нападение со стороны Крыма на Украину не забыл добавить для полноты картины. Мы на своей земле, как считаем нужным, так и защищаем, а чужакам лезть не советуем - дорого обойдется", - сказал депутат РИА Новости.
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