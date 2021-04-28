https://ria.ru/20210428/krym-1730240123.html

В Крыму назвали условия для визита миссии ОБСЕ

В Крыму назвали условия для визита миссии ОБСЕ

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец пригласил миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T07:22

2021-04-28T07:22

2021-04-28T07:22

роман чегринец

обсе

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец пригласил миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетить крымский регион, для этого, по его словам, нет никаких препятствий, нужно только согласовать формат и даты визита с МИД РФ.Чегринец во вторник принял участие во втором дополнительном совещании по человеческому измерению. Организатором является шведское председательство в ОБСЕ. Тема совещания: "Демократическое законотворчество: обеспечение участия". При этом слова для выступления представителям Крыма так и не дали. В то же время представители Украины в своих выступлениях заявляли о якобы имеющемся ущемлении прав украинского и крымско-татарского населения, проживающего в Крыму.По его словам, крымчанам важно, чтобы сотрудники ОБСЕ увидели объективную картину, складывающуюся в регионе."Уверен, что ОБСЕ все еще остается независимой от политической конъюнктуры организацией и готова получать реальные данные о ситуации на полуострове. Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова", - сказал Чегринец.

https://ria.ru/20210428/krym-1730236949.html

республика крым

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роман чегринец, обсе, республика крым, в мире