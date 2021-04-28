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В Крыму назвали условия для визита миссии ОБСЕ
В Крыму назвали условия для визита миссии ОБСЕ
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец пригласил миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T07:22
2021-04-28T07:22
роман чегринец
обсе
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец пригласил миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетить крымский регион, для этого, по его словам, нет никаких препятствий, нужно только согласовать формат и даты визита с МИД РФ.Чегринец во вторник принял участие во втором дополнительном совещании по человеческому измерению. Организатором является шведское председательство в ОБСЕ. Тема совещания: "Демократическое законотворчество: обеспечение участия". При этом слова для выступления представителям Крыма так и не дали. В то же время представители Украины в своих выступлениях заявляли о якобы имеющемся ущемлении прав украинского и крымско-татарского населения, проживающего в Крыму.По его словам, крымчанам важно, чтобы сотрудники ОБСЕ увидели объективную картину, складывающуюся в регионе."Уверен, что ОБСЕ все еще остается независимой от политической конъюнктуры организацией и готова получать реальные данные о ситуации на полуострове. Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова", - сказал Чегринец.
https://ria.ru/20210428/krym-1730236949.html
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роман чегринец, обсе, республика крым, в мире

В Крыму назвали условия для визита миссии ОБСЕ

07:22 28.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец пригласил миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетить крымский регион, для этого, по его словам, нет никаких препятствий, нужно только согласовать формат и даты визита с МИД РФ.
Чегринец во вторник принял участие во втором дополнительном совещании по человеческому измерению. Организатором является шведское председательство в ОБСЕ. Тема совещания: "Демократическое законотворчество: обеспечение участия". При этом слова для выступления представителям Крыма так и не дали. В то же время представители Украины в своих выступлениях заявляли о якобы имеющемся ущемлении прав украинского и крымско-татарского населения, проживающего в Крыму.
"Представителям ОБСЕ пора набраться мужества и выслушать крымчан, а еще лучше не обращать внимания на крокодильи слезы украинской стороны, а лично посетить Крым. Знаю, что это чувствительный вопрос, но ОБСЕ, будучи наднациональной и влиятельной организацией, при желании сможет запросить санкцию на визит у официальной Москвы, согласовав формат и даты визита с МИД РФ. Никаких препятствий для визита в Крым нет", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, крымчанам важно, чтобы сотрудники ОБСЕ увидели объективную картину, складывающуюся в регионе.
"Уверен, что ОБСЕ все еще остается независимой от политической конъюнктуры организацией и готова получать реальные данные о ситуации на полуострове. Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно просто побывать в Крыму и поговорить с жителями полуострова", - сказал Чегринец.
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