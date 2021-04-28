https://ria.ru/20210428/krym-1730236949.html
На Украине пожаловались на готовность России защищать Крым
На Украине пожаловались на готовность России защищать Крым
Закрытие Россией доступа в три района Черного моря означает, что Киеву будет сложнее "вернуть" Крым, написал в своем блоге на портале "Главред" украинский... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T04:19
2021-04-28T04:19
2021-04-28T13:38
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черное море
керченский пролив
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Закрытие Россией доступа в три района Черного моря означает, что Киеву будет сложнее "вернуть" Крым, написал в своем блоге на портале "Главред" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По его мнению, введенное ограничение говорит о "подготовке Россией войск для обороны" полуострова, из-за чего для Киева возрастает "военная угроза".Как заявил эксперт, в данных районах Москва "видит наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны", из-за чего стремится их максимально обезопасить."Беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно", — добавил он.По данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Все эти зоны расположены в пределах российских территориальных вод, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября. Решение Минобороны вызвало возмущение в Киеве и странах Запада. Украинский МИД выразил Москве протест, а в НАТО заявили об обеспокоенности и призвали обеспечить свободу судоходства и доступа в украинские порты.Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия в ситуации с закрытием районов Черного моря действует в соответствии с международными договоренностями. Закрытие тех или иных зон, где проходят учения, — это общепринятая международная практика, и с этой точки зрения Москва действует исходя из договоренностей многостороннего характера.
https://ria.ru/20210420/donbass-1729124752.html
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россия, черное море, керченский пролив, нато, сергей рябков, украина, в мире
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости
. Закрытие Россией
доступа в три района Черного моря
означает, что Киеву будет сложнее "вернуть" Крым, написал в своем блоге на портале "Главред
" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, введенное ограничение говорит о "подготовке Россией войск для обороны" полуострова, из-за чего для Киева возрастает "военная угроза".
Как заявил эксперт, в данных районах Москва "видит наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны", из-за чего стремится их максимально обезопасить.
"Беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно", — добавил он.
По данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Все эти зоны расположены в пределах российских территориальных вод, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.
Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября.
Решение Минобороны вызвало возмущение в Киеве и странах Запада. Украинский МИД выразил Москве протест, а в НАТО
заявили об обеспокоенности и призвали обеспечить свободу судоходства и доступа в украинские порты.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков
подчеркнул, что Россия в ситуации с закрытием районов Черного моря действует в соответствии с международными договоренностями. Закрытие тех или иных зон, где проходят учения, — это общепринятая международная практика, и с этой точки зрения Москва действует исходя из договоренностей многостороннего характера.