https://ria.ru/20210428/krym-1730236949.html

На Украине пожаловались на готовность России защищать Крым

На Украине пожаловались на готовность России защищать Крым

Закрытие Россией доступа в три района Черного моря означает, что Киеву будет сложнее "вернуть" Крым, написал в своем блоге на портале "Главред" украинский... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T04:19

2021-04-28T04:19

2021-04-28T13:38

россия

черное море

керченский пролив

нато

сергей рябков

украина

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Закрытие Россией доступа в три района Черного моря означает, что Киеву будет сложнее "вернуть" Крым, написал в своем блоге на портале "Главред" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По его мнению, введенное ограничение говорит о "подготовке Россией войск для обороны" полуострова, из-за чего для Киева возрастает "военная угроза".Как заявил эксперт, в данных районах Москва "видит наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны", из-за чего стремится их максимально обезопасить."Беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно", — добавил он.По данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Все эти зоны расположены в пределах российских территориальных вод, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября. Решение Минобороны вызвало возмущение в Киеве и странах Запада. Украинский МИД выразил Москве протест, а в НАТО заявили об обеспокоенности и призвали обеспечить свободу судоходства и доступа в украинские порты.Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия в ситуации с закрытием районов Черного моря действует в соответствии с международными договоренностями. Закрытие тех или иных зон, где проходят учения, — это общепринятая международная практика, и с этой точки зрения Москва действует исходя из договоренностей многостороннего характера.

https://ria.ru/20210420/donbass-1729124752.html

https://ria.ru/20210416/nato-1728252503.html

россия

черное море

керченский пролив

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, керченский пролив, нато, сергей рябков, украина, в мире