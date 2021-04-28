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На Украине пожаловались на готовность России защищать Крым
На Украине пожаловались на готовность России защищать Крым
Закрытие Россией доступа в три района Черного моря означает, что Киеву будет сложнее "вернуть" Крым, написал в своем блоге на портале "Главред" украинский... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T04:19
2021-04-28T13:38
россия
черное море
керченский пролив
нато
сергей рябков
украина
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Закрытие Россией доступа в три района Черного моря означает, что Киеву будет сложнее "вернуть" Крым, написал в своем блоге на портале "Главред" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По его мнению, введенное ограничение говорит о "подготовке Россией войск для обороны" полуострова, из-за чего для Киева возрастает "военная угроза".Как заявил эксперт, в данных районах Москва "видит наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны", из-за чего стремится их максимально обезопасить."Беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно", — добавил он.По данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны, Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Все эти зоны расположены в пределах российских территориальных вод, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября. Решение Минобороны вызвало возмущение в Киеве и странах Запада. Украинский МИД выразил Москве протест, а в НАТО заявили об обеспокоенности и призвали обеспечить свободу судоходства и доступа в украинские порты.Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия в ситуации с закрытием районов Черного моря действует в соответствии с международными договоренностями. Закрытие тех или иных зон, где проходят учения, — это общепринятая международная практика, и с этой точки зрения Москва действует исходя из договоренностей многостороннего характера.
https://ria.ru/20210420/donbass-1729124752.html
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россия
черное море
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россия, черное море, керченский пролив, нато, сергей рябков, украина, в мире

На Украине пожаловались на готовность России защищать Крым

04:19 28.04.2021 (обновлено: 13:38 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе
Малый ракетный корабль проекта 21631 (Буян-М) Грайворон во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Закрытие Россией доступа в три района Черного моря означает, что Киеву будет сложнее "вернуть" Крым, написал в своем блоге на портале "Главред" украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, введенное ограничение говорит о "подготовке Россией войск для обороны" полуострова, из-за чего для Киева возрастает "военная угроза".
Как заявил эксперт, в данных районах Москва "видит наибольшую угрозу и вероятность высадки десанта с украинской стороны", из-за чего стремится их максимально обезопасить.
"Беспрецедентность сроков может говорить о том, что они рассчитывают за это время подготовить береговую оборону для того, чтобы чувствовать себя более уверенно", — добавил он.
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Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября.
Решение Минобороны вызвало возмущение в Киеве и странах Запада. Украинский МИД выразил Москве протест, а в НАТО заявили об обеспокоенности и призвали обеспечить свободу судоходства и доступа в украинские порты.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Россия в ситуации с закрытием районов Черного моря действует в соответствии с международными договоренностями. Закрытие тех или иных зон, где проходят учения, — это общепринятая международная практика, и с этой точки зрения Москва действует исходя из договоренностей многостороннего характера.
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