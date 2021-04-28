Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/kriptovalyuta-1730348182.html
Криптовалюты не получат глобального распространения, считает Медведев
Криптовалюты не получат глобального распространения, считает Медведев
Криптовалюты сохранятся, но значимого глобального распространения они иметь не будут, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:39
2021-04-28T16:44
россия
дмитрий медведев
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154825/89/1548258925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de43751b7dd6fed36d342ca221190a0b.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Криптовалюты сохранятся, но значимого глобального распространения они иметь не будут, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ."Криптовалюты будут, на мой взгляд, сохраняться, будут появляться новые, в них будут играть. Но мне представляется, что какого-то значимого распространения, глобального, они иметь не будут. А что точно получит свою поддержку в странах - это цифровые валюты. И наш ЦБ занимается цифровым рублем", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/bitkoin-1728814304.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154825/89/1548258925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74591d6b8f26ceecc6b5dec86396c83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий медведев, центральный банк рф (цб рф), экономика

Криптовалюты не получат глобального распространения, считает Медведев

16:39 28.04.2021 (обновлено: 16:44 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМайнинг-ферма на территории технополиса "Москва"
Майнинг-ферма на территории технополиса Москва - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Криптовалюты сохранятся, но значимого глобального распространения они иметь не будут, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев .
"Криптовалюты будут, на мой взгляд, сохраняться, будут появляться новые, в них будут играть. Но мне представляется, что какого-то значимого распространения, глобального, они иметь не будут. А что точно получит свою поддержку в странах - это цифровые валюты. И наш ЦБ занимается цифровым рублем", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 14:34
Стоимость биткоина резко обрушилась после очередного рекорда
 
РоссияДмитрий МедведевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния