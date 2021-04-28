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Криптовалюты не получат глобального распространения, считает Медведев
Криптовалюты не получат глобального распространения, считает Медведев
Криптовалюты сохранятся, но значимого глобального распространения они иметь не будут, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:39
2021-04-28T16:39
2021-04-28T16:44
россия
дмитрий медведев
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Криптовалюты сохранятся, но значимого глобального распространения они иметь не будут, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ."Криптовалюты будут, на мой взгляд, сохраняться, будут появляться новые, в них будут играть. Но мне представляется, что какого-то значимого распространения, глобального, они иметь не будут. А что точно получит свою поддержку в странах - это цифровые валюты. И наш ЦБ занимается цифровым рублем", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
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россия, дмитрий медведев, центральный банк рф (цб рф), экономика