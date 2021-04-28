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Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", пробывший на орбите рекордное время среди "Прогрессов", отстыковался от Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T02:27
2021-04-28T02:27
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", пробывший на орбите рекордное время среди "Прогрессов", отстыковался от Международной космической станции (МКС), трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Корабль отчалил от модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 2.11 мск.Ранее "Роскосмос" сообщил, что около суток "Прогресс МС-14" будет находиться в автономном полете для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.Ожидается, что 29 апреля в 3.01 мск двигательная установка корабля будет включена на торможение и в 3.34 мск "Прогресс МС-14" войдет в плотные слои земной атмосферы и разрушится. Специалисты прогнозируют, что в 3.42 мск несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе в южной части Тихого океана, в 3150 километрах от города Веллингтон (Новая Зеландия).Ранее сообщалось, что в марте "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства. До этого он принадлежал кораблю "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах летал на орбите, в том числе в составе станции "Мир", 337 суток. К моменту затопления продолжительность полёта "Прогресса МС-14" составит 369 суток.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210425/peregovory-1729815664.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС

02:27 28.04.2021
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс"
Грузовой корабль Прогресс - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", пробывший на орбите рекордное время среди "Прогрессов", отстыковался от Международной космической станции (МКС), трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Корабль отчалил от модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 2.11 мск.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что около суток "Прогресс МС-14" будет находиться в автономном полете для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.
Ожидается, что 29 апреля в 3.01 мск двигательная установка корабля будет включена на торможение и в 3.34 мск "Прогресс МС-14" войдет в плотные слои земной атмосферы и разрушится. Специалисты прогнозируют, что в 3.42 мск несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе в южной части Тихого океана, в 3150 километрах от города Веллингтон (Новая Зеландия).
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 06:09Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" не обсуждает доставку космонавтов на МКС с помощью SpaceX
Ранее сообщалось, что в марте "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства. До этого он принадлежал кораблю "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах летал на орбите, в том числе в составе станции "Мир", 337 суток. К моменту затопления продолжительность полёта "Прогресса МС-14" составит 369 суток.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 168 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 19:45
Маск назвал перевозку российских космонавтов к МКС делом чести
 
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