https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730362934.html

В США за сутки выявили более 50 тысяч случаев COVID-19

В США за сутки выявили более 50 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 50 856, скончались 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:33

2021-04-28T17:33

2021-04-28T17:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969429_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_2cc11887f07b34aed364d1ae2088db04.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 50 856, скончались 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали почти 52 тысячи случаев заражения COVID-19 и 764 летальных исхода.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 32 миллионов человек, скончались более 573 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире