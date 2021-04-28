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В США за сутки выявили более 50 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 50 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 50 856, скончались 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:33
2021-04-28T17:33
2021-04-28T17:33
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 50 856, скончались 707 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали почти 52 тысячи случаев заражения COVID-19 и 764 летальных исхода.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 32 миллионов человек, скончались более 573 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире