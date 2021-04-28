https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730345018.html
Путин пообещал Моди предоставить Индии помощь в борьбе с COVID-19
Путин пообещал Моди предоставить Индии помощь в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:30
2021-04-28T16:30
2021-04-28T16:46
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
нарендра моди
владимир путин
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", - говорится в сообщении."Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность", - говорится в сообщении."Премьер-министр Индии тепло поблагодарил президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране", - говорится в сообщении."Обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, включая график контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, нарендра моди, владимир путин, индия, в мире
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди
о решении предоставить Индии
экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
"Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность", - говорится в сообщении.
"Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн. доз "Спутника V". Выпуск планируется начать в мае с.г", - говорится в сообщении.
"Премьер-министр Индии тепло поблагодарил президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране", - говорится в сообщении.
"Уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, включая график контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.