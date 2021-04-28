Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730345018.html
Путин пообещал Моди предоставить Индии помощь в борьбе с COVID-19
Путин пообещал Моди предоставить Индии помощь в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:30
2021-04-28T16:46
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
нарендра моди
владимир путин
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", - говорится в сообщении."Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность", - говорится в сообщении."Премьер-министр Индии тепло поблагодарил президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране", - говорится в сообщении."Обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, включая график контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, нарендра моди, владимир путин, индия, в мире

Путин пообещал Моди предоставить Индии помощь в борьбе с COVID-19

16:30 28.04.2021 (обновлено: 16:46 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
"Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность", - говорится в сообщении.
"Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн. доз "Спутника V". Выпуск планируется начать в мае с.г", - говорится в сообщении.
"Премьер-министр Индии тепло поблагодарил президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране", - говорится в сообщении.
"Уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, включая график контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыНарендра МодиВладимир ПутинИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния