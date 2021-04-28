https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730345018.html

Путин пообещал Моди предоставить Индии помощь в борьбе с COVID-19

Путин пообещал Моди предоставить Индии помощь в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:30

2021-04-28T16:30

2021-04-28T16:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

нарендра моди

владимир путин

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь", - говорится в сообщении."Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и отметили ее высокую эффективность и безопасность", - говорится в сообщении."Премьер-министр Индии тепло поблагодарил президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране", - говорится в сообщении."Обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, включая график контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 17,9 миллиона случаев COVID-19, при этом выздоровели более 14,8 миллиона человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,9 миллиона человек.

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, нарендра моди, владимир путин, индия, в мире