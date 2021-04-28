https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730308521.html
В Совфеде ответили на сообщения о третьей волне коронавируса в России
В Совфеде ответили на сообщения о третьей волне коронавируса в России
В России снижается количество заболевших COVID-19, говорить о третьей волне пандемии не приходится, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:46
2021-04-28T13:46
2021-04-28T13:46
распространение коронавируса
татьяна кусайко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России снижается количество заболевших COVID-19, говорить о третьей волне пандемии не приходится, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.Ранее Bloomberg со ссылкой якобы на неофициальную статистику правительства сообщило, что в РФ началась третья волна COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что третьей волны коронавируса в России сейчас нет, статистика доступна всем."Как раз накануне в России было зарегистрировано наименьшее число заболевших. Роспотребнадзор объявил, что мы приближаемся к плато, практически его достигли. Говорить о третей волне пандемии не следует", - сказала Кусайко.По мнению сенатора, это показывает, что "государственная политика относительно вакцинации населения дает положительные результаты, мы движемся по верному пути для формирования коллективного иммунитета"."Еще раз хочу призвать граждан к вакцинированию, тем более, что вакцинация будет продолжаться и в праздничные дни. Также прошу по-прежнему соблюдать меры безопасности", - отметила законодатель.Число новых случаев COVID-19 в РФ впервые с сентября составляет менее 8 тысяч - 7 848, это минимум с 26 сентября, следует из данных оперативного штаба.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна кусайко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество