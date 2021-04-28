https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730308521.html

В Совфеде ответили на сообщения о третьей волне коронавируса в России

В Совфеде ответили на сообщения о третьей волне коронавируса в России

В России снижается количество заболевших COVID-19, говорить о третьей волне пандемии не приходится, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда,... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:46

2021-04-28T13:46

2021-04-28T13:46

распространение коронавируса

татьяна кусайко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России снижается количество заболевших COVID-19, говорить о третьей волне пандемии не приходится, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.Ранее Bloomberg со ссылкой якобы на неофициальную статистику правительства сообщило, что в РФ началась третья волна COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что третьей волны коронавируса в России сейчас нет, статистика доступна всем."Как раз накануне в России было зарегистрировано наименьшее число заболевших. Роспотребнадзор объявил, что мы приближаемся к плато, практически его достигли. Говорить о третей волне пандемии не следует", - сказала Кусайко.По мнению сенатора, это показывает, что "государственная политика относительно вакцинации населения дает положительные результаты, мы движемся по верному пути для формирования коллективного иммунитета"."Еще раз хочу призвать граждан к вакцинированию, тем более, что вакцинация будет продолжаться и в праздничные дни. Также прошу по-прежнему соблюдать меры безопасности", - отметила законодатель.Число новых случаев COVID-19 в РФ впервые с сентября составляет менее 8 тысяч - 7 848, это минимум с 26 сентября, следует из данных оперативного штаба.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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