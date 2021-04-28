Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730308521.html
В Совфеде ответили на сообщения о третьей волне коронавируса в России
В Совфеде ответили на сообщения о третьей волне коронавируса в России
В России снижается количество заболевших COVID-19, говорить о третьей волне пандемии не приходится, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:46
2021-04-28T13:46
распространение коронавируса
татьяна кусайко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России снижается количество заболевших COVID-19, говорить о третьей волне пандемии не приходится, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.Ранее Bloomberg со ссылкой якобы на неофициальную статистику правительства сообщило, что в РФ началась третья волна COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что третьей волны коронавируса в России сейчас нет, статистика доступна всем."Как раз накануне в России было зарегистрировано наименьшее число заболевших. Роспотребнадзор объявил, что мы приближаемся к плато, практически его достигли. Говорить о третей волне пандемии не следует", - сказала Кусайко.По мнению сенатора, это показывает, что "государственная политика относительно вакцинации населения дает положительные результаты, мы движемся по верному пути для формирования коллективного иммунитета"."Еще раз хочу призвать граждан к вакцинированию, тем более, что вакцинация будет продолжаться и в праздничные дни. Также прошу по-прежнему соблюдать меры безопасности", - отметила законодатель.Число новых случаев COVID-19 в РФ впервые с сентября составляет менее 8 тысяч - 7 848, это минимум с 26 сентября, следует из данных оперативного штаба.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна кусайко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество

В Совфеде ответили на сообщения о третьей волне коронавируса в России

13:46 28.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России снижается количество заболевших COVID-19, говорить о третьей волне пандемии не приходится, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
Ранее Bloomberg со ссылкой якобы на неофициальную статистику правительства сообщило, что в РФ началась третья волна COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что третьей волны коронавируса в России сейчас нет, статистика доступна всем.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Инфографика
Посмотреть
"Как раз накануне в России было зарегистрировано наименьшее число заболевших. Роспотребнадзор объявил, что мы приближаемся к плато, практически его достигли. Говорить о третей волне пандемии не следует", - сказала Кусайко.
По мнению сенатора, это показывает, что "государственная политика относительно вакцинации населения дает положительные результаты, мы движемся по верному пути для формирования коллективного иммунитета".
"Еще раз хочу призвать граждан к вакцинированию, тем более, что вакцинация будет продолжаться и в праздничные дни. Также прошу по-прежнему соблюдать меры безопасности", - отметила законодатель.
Число новых случаев COVID-19 в РФ впервые с сентября составляет менее 8 тысяч - 7 848, это минимум с 26 сентября, следует из данных оперативного штаба.
 
Распространение коронавирусаТатьяна КусайкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния