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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730297157.html
В Роспотребнадзоре ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19
В Роспотребнадзоре ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19
О третьей волне коронавируса в России говорить пока рано, несмотря на прирост числа заразившихся. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:56
2021-04-28T12:56
распространение коронавируса
россия
вадим покровский
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
европа
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. О третьей волне коронавируса в России говорить пока рано, несмотря на прирост числа заразившихся. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Ранее Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщил о начале в России третьей волны коронавируса. СМИ связало это с тем, что россияне больше не боятся заразиться."Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и, чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем", — объяснил специалист.Эпидемиолог отметил, что и смягчать противоэпидемические меры еще нельзя. Прирост заболевших, по его мнению, вызван невысокими темпами вакцинации и несоблюдением масочно-перчаточного режима.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что третьей волны COVID-19 не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики. При этом глава Роспотребнадзора допустила, что к осени возможен подъем заболеваемости. По ее мнению, коронавирус, скорее всего, станет сезонным и будет проявляться весной и осенью.Попова также обратила внимание на то, что сложная ситуация с коронавирусом складывается в странах Европы и в южном полушарии — в Южной Америке, Африке. Очень быстро она осложняется в Турции — и именно оттуда в Россию завезено больше всего мутировавших штаммов. По словам главы Роспотребнадзора, положительный тест на COVID-19 сдают один процент от всех вернувшихся в Россию из-за рубежа, причем не у всех заразившихся мутировавшими штаммами проявляются симптомы.
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россия, вадим покровский, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), европа, общество

В Роспотребнадзоре ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19

12:56 28.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. О третьей волне коронавируса в России говорить пока рано, несмотря на прирост числа заразившихся. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Ранее Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщил о начале в России третьей волны коронавируса. СМИ связало это с тем, что россияне больше не боятся заразиться.
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"Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и, чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем", — объяснил специалист.
Эпидемиолог отметил, что и смягчать противоэпидемические меры еще нельзя. Прирост заболевших, по его мнению, вызван невысокими темпами вакцинации и несоблюдением масочно-перчаточного режима.
"Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках. Конечно, это способствует тому, что число новых случаев не снижается, и даже в последнюю неделю отмечается умеренный подъём", — подчеркнул Покровский.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что третьей волны COVID-19 не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики. При этом глава Роспотребнадзора допустила, что к осени возможен подъем заболеваемости. По ее мнению, коронавирус, скорее всего, станет сезонным и будет проявляться весной и осенью.
Попова также обратила внимание на то, что сложная ситуация с коронавирусом складывается в странах Европы и в южном полушарии — в Южной Америке, Африке. Очень быстро она осложняется в Турции — и именно оттуда в Россию завезено больше всего мутировавших штаммов. По словам главы Роспотребнадзора, положительный тест на COVID-19 сдают один процент от всех вернувшихся в Россию из-за рубежа, причем не у всех заразившихся мутировавшими штаммами проявляются симптомы.
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Распространение коронавирусаРоссияВадим ПокровскийАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕвропаОбщество
 
 
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