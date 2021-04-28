https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730297157.html

В Роспотребнадзоре ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19

В Роспотребнадзоре ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19

О третьей волне коронавируса в России говорить пока рано, несмотря на прирост числа заразившихся. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:56

2021-04-28T12:56

2021-04-28T12:56

распространение коронавируса

россия

вадим покровский

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

европа

общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. О третьей волне коронавируса в России говорить пока рано, несмотря на прирост числа заразившихся. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Ранее Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщил о начале в России третьей волны коронавируса. СМИ связало это с тем, что россияне больше не боятся заразиться."Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и, чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем", — объяснил специалист.Эпидемиолог отметил, что и смягчать противоэпидемические меры еще нельзя. Прирост заболевших, по его мнению, вызван невысокими темпами вакцинации и несоблюдением масочно-перчаточного режима.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что третьей волны COVID-19 не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики. При этом глава Роспотребнадзора допустила, что к осени возможен подъем заболеваемости. По ее мнению, коронавирус, скорее всего, станет сезонным и будет проявляться весной и осенью.Попова также обратила внимание на то, что сложная ситуация с коронавирусом складывается в странах Европы и в южном полушарии — в Южной Америке, Африке. Очень быстро она осложняется в Турции — и именно оттуда в Россию завезено больше всего мутировавших штаммов. По словам главы Роспотребнадзора, положительный тест на COVID-19 сдают один процент от всех вернувшихся в Россию из-за рубежа, причем не у всех заразившихся мутировавшими штаммами проявляются симптомы.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730254992.html

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россия, вадим покровский, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), европа, общество