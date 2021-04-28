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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730293866.html
Ученые оценили темпы роста иммунитета к COVID-19 у москвичей
Ученые оценили темпы роста иммунитета к COVID-19 у москвичей
Оценка популяционного иммунитета к коронавирусу у населения, которая проводится в ряде регионов РФ, показывает, что в большей части субъектов отмечается рост... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:43
2021-04-28T12:47
распространение коронавируса
арег тотолян
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Оценка популяционного иммунитета к коронавирусу у населения, которая проводится в ряде регионов РФ, показывает, что в большей части субъектов отмечается рост числа людей с антителами, но в пяти, в том числе в Москве, в последнее время устойчивого роста нет, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу стартовала в июне. В ходе первого этапа было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны."Мы видим, что по итогам четвертого этапа в двадцати территориях уровень серопревалентности 45% и выше, лишь в пяти регионах не то, что стагнация, но в общем незначительный рост, которым можно пренебречь, который находится в пределах естественной погрешности", - сказал Тотолян на онлайн-конгрессе с международным участием "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".Он отметил, что среди субъектов, где нет устойчивого роста иммунитета, находится и Москва, что говорит о разнице развития эпидпроцесса в крупных городах и небольших.
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арег тотолян, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Ученые оценили темпы роста иммунитета к COVID-19 у москвичей

12:43 28.04.2021 (обновлено: 12:47 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Работа лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Оценка популяционного иммунитета к коронавирусу у населения, которая проводится в ряде регионов РФ, показывает, что в большей части субъектов отмечается рост числа людей с антителами, но в пяти, в том числе в Москве, в последнее время устойчивого роста нет, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Программа Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу стартовала в июне. В ходе первого этапа было обследовано более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах страны.
"Мы видим, что по итогам четвертого этапа в двадцати территориях уровень серопревалентности 45% и выше, лишь в пяти регионах не то, что стагнация, но в общем незначительный рост, которым можно пренебречь, который находится в пределах естественной погрешности", - сказал Тотолян на онлайн-конгрессе с международным участием "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".
Он отметил, что среди субъектов, где нет устойчивого роста иммунитета, находится и Москва, что говорит о разнице развития эпидпроцесса в крупных городах и небольших.
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Распространение коронавирусаАрег ТотолянРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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