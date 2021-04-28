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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730286600.html
Эпидемиолог опроверг статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России
Эпидемиолог опроверг статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России
О третьей волне коронавируса в России говорить пока рано, несмотря на прирост числа заразившихся. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:05
2021-04-28T13:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вадим покровский
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. О третьей волне коронавируса в России говорить пока рано, несмотря на прирост числа заразившихся. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский."Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем", — объяснил специалист.Эпидемиолог отметил, что и смягчать противоэпидемические меры еще нельзя. Прирост заболевших, по его мнению, вызван невысокими темпами вакцинации и несоблюдением масочно-перчаточного режима. "Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках. Конечно, это способствует тому, что число новых случаев не снижается и даже в последнюю неделю отмечается умеренный подъем", — подчеркнул Покровский.Ранее Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщил о начале в России третьей волны коронавируса. СМИ связало это с тем, что россияне больше не боятся заразиться. За последние сутки в России выявили 7848 случаев COVID-19 — это минимальный показатель с 26 сентября. Всего с начала пандемии с коронавирусом в стране столкнулись более 4,7 миллиона человек, свыше 4,4 миллиона выздоровели, 109 тысяч скончались.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вадим покровский, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог опроверг статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России

12:05 28.04.2021 (обновлено: 13:03 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. О третьей волне коронавируса в России говорить пока рано, несмотря на прирост числа заразившихся. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
"Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем", — объяснил специалист.
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Эпидемиолог отметил, что и смягчать противоэпидемические меры еще нельзя. Прирост заболевших, по его мнению, вызван невысокими темпами вакцинации и несоблюдением масочно-перчаточного режима.
"Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках. Конечно, это способствует тому, что число новых случаев не снижается и даже в последнюю неделю отмечается умеренный подъем", — подчеркнул Покровский.
Ранее Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщил о начале в России третьей волны коронавируса. СМИ связало это с тем, что россияне больше не боятся заразиться.
За последние сутки в России выявили 7848 случаев COVID-19 — это минимальный показатель с 26 сентября. Всего с начала пандемии с коронавирусом в стране столкнулись более 4,7 миллиона человек, свыше 4,4 миллиона выздоровели, 109 тысяч скончались.
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