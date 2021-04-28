Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730281673.html
В Москве госпитализировали 1017 человек с коронавирусом
В Москве госпитализировали 1017 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализированы 1017 пациентов с COVID-19, сообщается в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:45
2021-04-28T11:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1017 пациентов с COVID-19, сообщается в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 1688 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 987 457. В Москве выявлено 1840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1017 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве госпитализировали 1017 человек с коронавирусом

11:45 28.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1017 пациентов с COVID-19, сообщается в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели еще 1688 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 987 457. В Москве выявлено 1840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1017 человек", - говорится в сообщении.
Изображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 07:23Распространение коронавируса
Найден способ уничтожения коронавируса за секунду
Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния