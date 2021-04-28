https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730281673.html

В Москве госпитализировали 1017 человек с коронавирусом

В Москве госпитализировали 1017 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализированы 1017 пациентов с COVID-19, сообщается в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:45

2021-04-28T11:45

2021-04-28T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1017 пациентов с COVID-19, сообщается в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 1688 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 987 457. В Москве выявлено 1840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1017 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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