https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730281673.html
В Москве госпитализировали 1017 человек с коронавирусом
В Москве госпитализировали 1017 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализированы 1017 пациентов с COVID-19, сообщается в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:45
2021-04-28T11:45
2021-04-28T11:45
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1017 пациентов с COVID-19, сообщается в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 1688 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 987 457. В Москве выявлено 1840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1017 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество