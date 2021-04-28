https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730277532.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Тува - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:29

2021-04-28T11:29

2021-04-28T11:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

республика калмыкия

мурманская область

магаданская область

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Тува - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%, 2. Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область - 0,04%", - говорится в сообщении.

республика калмыкия

мурманская область

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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