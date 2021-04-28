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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730277532.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Тува - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:29
2021-04-28T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика калмыкия
мурманская область
магаданская область
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Тува - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%, 2. Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область - 0,04%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика калмыкия, мурманская область, магаданская область, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:29 28.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Республиках Алтай и Тува - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%, 2. Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область - 0,04%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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