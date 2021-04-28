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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730238816.html
Врач отметил эффективность массового тестирования на COVID-19 в Москве
Врач отметил эффективность массового тестирования на COVID-19 в Москве
Массовое тестирование позволило локализовать и не допустить тотального распространения коронавируса в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный врач... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T06:35
2021-04-28T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Массовое тестирование позволило локализовать и не допустить тотального распространения коронавируса в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Врач отметил эффективность массового тестирования на COVID-19 в Москве

06:35 28.04.2021 (обновлено: 11:11 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКонтейнеры с биоматериалом
Контейнеры с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Массовое тестирование позволило локализовать и не допустить тотального распространения коронавируса в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.

"Подходы сортировки, подход неспецифической профилактики путем раннего выявления пациентов именно благодаря массовому обследованию населения на коронавирус позволил эпидемию в Москве локализовать и не допустить тотального распространения. И мы приняли в этом активное участие наряду с нашими коллегами из поликлиник, которые этим занимались, ходили к пациентам, занимались первичной диагностикой", - отметил Плавунов.

Читайте полный текст интервью >>
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
 
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