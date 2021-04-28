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Врач отметил эффективность массового тестирования на COVID-19 в Москве
Врач отметил эффективность массового тестирования на COVID-19 в Москве
Массовое тестирование позволило локализовать и не допустить тотального распространения коронавируса в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный врач... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T06:35
2021-04-28T06:35
2021-04-28T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Массовое тестирование позволило локализовать и не допустить тотального распространения коронавируса в Москве, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.Читайте полный текст интервью >>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество