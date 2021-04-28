Врач отметил эффективность массового тестирования на COVID-19 в Москве

"Подходы сортировки, подход неспецифической профилактики путем раннего выявления пациентов именно благодаря массовому обследованию населения на коронавирус позволил эпидемию в Москве локализовать и не допустить тотального распространения. И мы приняли в этом активное участие наряду с нашими коллегами из поликлиник, которые этим занимались, ходили к пациентам, занимались первичной диагностикой", - отметил Плавунов.