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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730237500.html
Инфекционист рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
Инфекционист рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
Повторный рост выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России можно предотвратить, если граждане будут знать свой статус в отношении... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T05:03
2021-04-28T10:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Повторный рост выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России можно предотвратить, если граждане будут знать свой статус в отношении коронавируса и пройдут вакцинацию при отсутствии антител, рассказал РИА Новости в рамках стартовавшей в понедельник Европейской недели иммунизации врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он отметил, что вакцинация от COVID-19 считается привилегией для немалой части мира, при этом в России это повсеместно доступная процедура, которая до сих пор, к его сожалению, игнорируется существенной частью населения. По мнению врача, важно использовать имеющуюся научно подтвержденную эффективную возможность в виде вакцинации, для того чтобы обезопасить себя и окружающих.Тем не менее он добавил, что от путешествий и массовых мероприятий все же стоит воздержаться независимо от своего "COVID-статуса". Поздняков пояснил, что, если человек не болел и не вакцинировался, риски понятны - достаточно высока вероятность заболеть, если человек переболел или прошел вакцинацию, он, несмотря на минимальные риски для своей жизни и здоровья, может потенциально временно распространять вирус.Европейская неделя иммунизации, ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия, проходит в этом году с 26 апреля по 2 мая.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Инфекционист рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

05:03 28.04.2021 (обновлено: 10:27 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие в Москве
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Повторный рост выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России можно предотвратить, если граждане будут знать свой статус в отношении коронавируса и пройдут вакцинацию при отсутствии антител, рассказал РИА Новости в рамках стартовавшей в понедельник Европейской недели иммунизации врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19: болел или не болел, есть антитела или нет антител, привит или не привит. Для этого лучше всего проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения", - сказал врач.
Он отметил, что вакцинация от COVID-19 считается привилегией для немалой части мира, при этом в России это повсеместно доступная процедура, которая до сих пор, к его сожалению, игнорируется существенной частью населения. По мнению врача, важно использовать имеющуюся научно подтвержденную эффективную возможность в виде вакцинации, для того чтобы обезопасить себя и окружающих.
Тем не менее он добавил, что от путешествий и массовых мероприятий все же стоит воздержаться независимо от своего "COVID-статуса". Поздняков пояснил, что, если человек не болел и не вакцинировался, риски понятны - достаточно высока вероятность заболеть, если человек переболел или прошел вакцинацию, он, несмотря на минимальные риски для своей жизни и здоровья, может потенциально временно распространять вирус.
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"Если человек переболел или прошел вакцинацию, то риски для его жизни и здоровья минимальны. Однако при повторном инфицировании он может временно распространять вирус. Вирус несколько часов или дней может находиться на слизистых оболочках рото- и носоглотки и выделяться в окружающую среду. У таких людей выделение вируса на порядок меньше, чем у пациентов с имеющейся симптоматикой, но риски для окружающих есть", - подытожил он.
Европейская неделя иммунизации, ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия, проходит в этом году с 26 апреля по 2 мая.
 
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