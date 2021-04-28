https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730237500.html

Инфекционист рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

Инфекционист рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

Повторный рост выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России можно предотвратить, если граждане будут знать свой статус в отношении... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T05:03

2021-04-28T05:03

2021-04-28T10:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Повторный рост выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России можно предотвратить, если граждане будут знать свой статус в отношении коронавируса и пройдут вакцинацию при отсутствии антител, рассказал РИА Новости в рамках стартовавшей в понедельник Европейской недели иммунизации врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он отметил, что вакцинация от COVID-19 считается привилегией для немалой части мира, при этом в России это повсеместно доступная процедура, которая до сих пор, к его сожалению, игнорируется существенной частью населения. По мнению врача, важно использовать имеющуюся научно подтвержденную эффективную возможность в виде вакцинации, для того чтобы обезопасить себя и окружающих.Тем не менее он добавил, что от путешествий и массовых мероприятий все же стоит воздержаться независимо от своего "COVID-статуса". Поздняков пояснил, что, если человек не болел и не вакцинировался, риски понятны - достаточно высока вероятность заболеть, если человек переболел или прошел вакцинацию, он, несмотря на минимальные риски для своей жизни и здоровья, может потенциально временно распространять вирус.Европейская неделя иммунизации, ежегодное мероприятие, направленное на повышение осведомленности людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия, проходит в этом году с 26 апреля по 2 мая.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество