Власти Нижегородчины согласовали финал конкурса "Мастера гостеприимства"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Финал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" состоится в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение было заключено в среду между АНО "Россия - страна возможностей", правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода.
"Для нас большая честь встречать профессионалов со всей России, которые формируют образ своих регионов и развивают индустрию гостеприимства. Финал конкурса "Мастер гостеприимства" станет прекрасным дополнением яркой событийной программы в юбилейный для Нижнего Новгорода год", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он отметил, что туристическая отрасль является одним из приоритетов для региона и подчеркнул, что интерес к Нижнему Новгороду вырос благодаря людям, задействованным в индустрии гостеприимства: экскурсоводам, туроператорам, отельерам, рестораторам. "Уверен, что мы создадим по-настоящему праздничную атмосферу и достойно встретим финалистов конкурса", - сказал губернатор Нижегородской области.
Во втором сезоне конкурса поступило 432 заявки из Нижегородской области, 26 участников вышли в полуфиналы. "На сегодняшний момент известны четыре финалиста из Нижегородской области. Впереди еще два полуфинала, надеемся, что проекты и профессиональные компетенции нижегородцев оценят по достоинству", - добавил Никитин.
Как сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. "В финале нам предстоит определить не только настоящих "мастеров гостеприимства", но и самые актуальные проекты, которые помогут продвигать отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Это особенно актуально сейчас, когда внутренний туризм активно развивается, наши соотечественники готовы открывать для себя новые маршруты и направления внутри России", - сказал Комиссаров.
Победители, которые будут определены в конце финального этапа конкурса, получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования.