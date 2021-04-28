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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210428/konkurs-1730385468.html
Власти Нижегородчины согласовали финал конкурса "Мастера гостеприимства"
Власти Нижегородчины согласовали финал конкурса "Мастера гостеприимства"
Финал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" состоится в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:31
2021-04-28T19:31
нижегородская область
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
россия
глеб никитин
нижний новгород
алексей комиссаров
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Финал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" состоится в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее соглашение было заключено в среду между АНО "Россия - страна возможностей", правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода.Он отметил, что туристическая отрасль является одним из приоритетов для региона и подчеркнул, что интерес к Нижнему Новгороду вырос благодаря людям, задействованным в индустрии гостеприимства: экскурсоводам, туроператорам, отельерам, рестораторам. "Уверен, что мы создадим по-настоящему праздничную атмосферу и достойно встретим финалистов конкурса", - сказал губернатор Нижегородской области.Во втором сезоне конкурса поступило 432 заявки из Нижегородской области, 26 участников вышли в полуфиналы. "На сегодняшний момент известны четыре финалиста из Нижегородской области. Впереди еще два полуфинала, надеемся, что проекты и профессиональные компетенции нижегородцев оценят по достоинству", - добавил Никитин.Как сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. "В финале нам предстоит определить не только настоящих "мастеров гостеприимства", но и самые актуальные проекты, которые помогут продвигать отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Это особенно актуально сейчас, когда внутренний туризм активно развивается, наши соотечественники готовы открывать для себя новые маршруты и направления внутри России", - сказал Комиссаров.Победители, которые будут определены в конце финального этапа конкурса, получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, глеб никитин, нижний новгород, алексей комиссаров, нижегородская область

Власти Нижегородчины согласовали финал конкурса "Мастера гостеприимства"

19:31 28.04.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Финал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" состоится в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение было заключено в среду между АНО "Россия - страна возможностей", правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода.

"Для нас большая честь встречать профессионалов со всей России, которые формируют образ своих регионов и развивают индустрию гостеприимства. Финал конкурса "Мастер гостеприимства" станет прекрасным дополнением яркой событийной программы в юбилейный для Нижнего Новгорода год", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он отметил, что туристическая отрасль является одним из приоритетов для региона и подчеркнул, что интерес к Нижнему Новгороду вырос благодаря людям, задействованным в индустрии гостеприимства: экскурсоводам, туроператорам, отельерам, рестораторам. "Уверен, что мы создадим по-настоящему праздничную атмосферу и достойно встретим финалистов конкурса", - сказал губернатор Нижегородской области.
Во втором сезоне конкурса поступило 432 заявки из Нижегородской области, 26 участников вышли в полуфиналы. "На сегодняшний момент известны четыре финалиста из Нижегородской области. Впереди еще два полуфинала, надеемся, что проекты и профессиональные компетенции нижегородцев оценят по достоинству", - добавил Никитин.
Как сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. "В финале нам предстоит определить не только настоящих "мастеров гостеприимства", но и самые актуальные проекты, которые помогут продвигать отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Это особенно актуально сейчас, когда внутренний туризм активно развивается, наши соотечественники готовы открывать для себя новые маршруты и направления внутри России", - сказал Комиссаров.
Победители, которые будут определены в конце финального этапа конкурса, получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Нижегородская областьАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РоссияГлеб НикитинНижний НовгородАлексей КомиссаровНижегородская область
 
 
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