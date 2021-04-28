https://ria.ru/20210428/konkurs-1730385468.html

Власти Нижегородчины согласовали финал конкурса "Мастера гостеприимства"

Власти Нижегородчины согласовали финал конкурса "Мастера гостеприимства"

Финал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" состоится в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T19:31

2021-04-28T19:31

2021-04-28T19:31

нижегородская область

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

глеб никитин

нижний новгород

алексей комиссаров

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Финал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" состоится в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее соглашение было заключено в среду между АНО "Россия - страна возможностей", правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода.Он отметил, что туристическая отрасль является одним из приоритетов для региона и подчеркнул, что интерес к Нижнему Новгороду вырос благодаря людям, задействованным в индустрии гостеприимства: экскурсоводам, туроператорам, отельерам, рестораторам. "Уверен, что мы создадим по-настоящему праздничную атмосферу и достойно встретим финалистов конкурса", - сказал губернатор Нижегородской области.Во втором сезоне конкурса поступило 432 заявки из Нижегородской области, 26 участников вышли в полуфиналы. "На сегодняшний момент известны четыре финалиста из Нижегородской области. Впереди еще два полуфинала, надеемся, что проекты и профессиональные компетенции нижегородцев оценят по достоинству", - добавил Никитин.Как сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. "В финале нам предстоит определить не только настоящих "мастеров гостеприимства", но и самые актуальные проекты, которые помогут продвигать отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Это особенно актуально сейчас, когда внутренний туризм активно развивается, наши соотечественники готовы открывать для себя новые маршруты и направления внутри России", - сказал Комиссаров.Победители, которые будут определены в конце финального этапа конкурса, получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования.

https://ria.ru/20210426/turisty-1730006997.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, глеб никитин, нижний новгород, алексей комиссаров, нижегородская область