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Финал конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет в Нижнем Новгороде
Финал конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет в Нижнем Новгороде
Финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – пройдет с 8 по 10 июня в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:49
2021-04-28T19:28
россия
алексей комиссаров
образование - общество
общество
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
нижний новгород
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде, за победу будут бороться 200 человек, показавших лучшие результаты в региональных полуфиналах, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Шесть полуфиналов конкурса, в которых принимают участие более 800 лучших участников со всей страны, проходят в апреле-мае в регионах России."Заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. То есть из полуфиналистов только каждый четвертый обеспечит себе выход в финал. А пройдет он в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. Место финальных испытаний было выбрано не случайно, ведь в этом году город отмечает свое восьмисотлетие", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Финалисты будут не только представлять свои проекты, решать региональные кейсы, связанные с Нижним Новгородом, и проходить оценку деловых и личностных качеств, но и смогут принять участие в мастер-классах с экспертами – наставниками конкурса.Победители получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования. Всего в конкурсе 14 номинаций, среди них "Новые подходы к образованию в сфере туризма", "Событийный туризм и ивент-индустрия", "Развитие арктического туризма", "Доступные путешествия для особенных туристов", "Эногастрономический туризм" и другие.
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россия, алексей комиссаров, образование - общество, общество, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), нижний новгород

Финал конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет в Нижнем Новгороде

18:49 28.04.2021 (обновлено: 19:28 28.04.2021)
 
© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"Победители полуфинала всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"
Победители полуфинала всероссийского конкурса Мастера гостеприимства - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде, за победу будут бороться 200 человек, показавших лучшие результаты в региональных полуфиналах, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Шесть полуфиналов конкурса, в которых принимают участие более 800 лучших участников со всей страны, проходят в апреле-мае в регионах России.
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Финалистами конкурса "Мой первый бизнес" стали 37 команд
"Заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. То есть из полуфиналистов только каждый четвертый обеспечит себе выход в финал. А пройдет он в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. Место финальных испытаний было выбрано не случайно, ведь в этом году город отмечает свое восьмисотлетие", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Финалисты будут не только представлять свои проекты, решать региональные кейсы, связанные с Нижним Новгородом, и проходить оценку деловых и личностных качеств, но и смогут принять участие в мастер-классах с экспертами – наставниками конкурса.
"В финале нам не просто предстоит определить настоящих "мастеров гостеприимства", но и самые актуальные проекты, которые помогут продвигать отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес", - отметил Комиссаров.
Победители получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования. Всего в конкурсе 14 номинаций, среди них "Новые подходы к образованию в сфере туризма", "Событийный туризм и ивент-индустрия", "Развитие арктического туризма", "Доступные путешествия для особенных туристов", "Эногастрономический туризм" и другие.
 
РоссияАлексей КомиссаровОбразование - ОбществоОбществоАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Нижний Новгород
 
 
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