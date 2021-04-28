https://ria.ru/20210428/konkurs-1730378450.html

Финал конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет в Нижнем Новгороде

Финал конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет в Нижнем Новгороде

Финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – пройдет с 8 по 10 июня в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:49

2021-04-28T18:49

2021-04-28T19:28

россия

алексей комиссаров

образование - общество

общество

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

нижний новгород

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде, за победу будут бороться 200 человек, показавших лучшие результаты в региональных полуфиналах, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Шесть полуфиналов конкурса, в которых принимают участие более 800 лучших участников со всей страны, проходят в апреле-мае в регионах России."Заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты. То есть из полуфиналистов только каждый четвертый обеспечит себе выход в финал. А пройдет он в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня. Место финальных испытаний было выбрано не случайно, ведь в этом году город отмечает свое восьмисотлетие", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Финалисты будут не только представлять свои проекты, решать региональные кейсы, связанные с Нижним Новгородом, и проходить оценку деловых и личностных качеств, но и смогут принять участие в мастер-классах с экспертами – наставниками конкурса.Победители получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования. Всего в конкурсе 14 номинаций, среди них "Новые подходы к образованию в сфере туризма", "Событийный туризм и ивент-индустрия", "Развитие арктического туризма", "Доступные путешествия для особенных туристов", "Эногастрономический туризм" и другие.

https://ria.ru/20210423/konkurs-1729591130.html

россия

нижний новгород

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россия, алексей комиссаров, образование - общество, общество, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), нижний новгород