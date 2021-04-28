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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210428/konkurs-1730333006.html
В Липецкой области стартовал конкурс проектов НКО
В Липецкой области стартовал конкурс проектов НКО
Конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:35
2021-04-28T15:35
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью, стартовал в Липецкой области, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он отметил, что на поддержку общественных объединений, участвующих в реализации проектов, направленных на развитие детского и молодёжного общественного движения из областного бюджета в этом году направлены более 3 миллионов рублей.Важными критериями при отборе лучших инициатив станут опыт в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов, их реалистичность и обоснованность, наличие профессиональной команды для реализации мероприятий в рамках проектов.Субсидии на реализацию проектов являются важным механизмом государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и инициатив общественности. В 2020 году в регионе такую поддержку получили семь молодёжных объединений. Были реализованы социальные проекты с общим охватом участников более 30 тысяч человек.
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игорь артамонов

В Липецкой области стартовал конкурс проектов НКО

15:35 28.04.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью, стартовал в Липецкой области, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Он отметил, что на поддержку общественных объединений, участвующих в реализации проектов, направленных на развитие детского и молодёжного общественного движения из областного бюджета в этом году направлены более 3 миллионов рублей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 14:24Липецкая область
Липецкие власти региона и немецкий бизнес договорились о сотрудничестве
Важными критериями при отборе лучших инициатив станут опыт в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов, их реалистичность и обоснованность, наличие профессиональной команды для реализации мероприятий в рамках проектов.
Субсидии на реализацию проектов являются важным механизмом государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и инициатив общественности. В 2020 году в регионе такую поддержку получили семь молодёжных объединений. Были реализованы социальные проекты с общим охватом участников более 30 тысяч человек.
"Некоммерческие организации помогают выстраивать диалог между властью и обществом. Социально значимые проекты НКО могут получить гранты и субсидии. Мы будем поддерживать такие организации", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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