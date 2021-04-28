https://ria.ru/20210428/konkurs-1730333006.html

В Липецкой области стартовал конкурс проектов НКО

В Липецкой области стартовал конкурс проектов НКО

Конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью,... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:35

2021-04-28T15:35

2021-04-28T15:35

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью, стартовал в Липецкой области, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он отметил, что на поддержку общественных объединений, участвующих в реализации проектов, направленных на развитие детского и молодёжного общественного движения из областного бюджета в этом году направлены более 3 миллионов рублей.Важными критериями при отборе лучших инициатив станут опыт в привлечении средств и ресурсов из других источников для реализации социально значимых проектов, их реалистичность и обоснованность, наличие профессиональной команды для реализации мероприятий в рамках проектов.Субсидии на реализацию проектов являются важным механизмом государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и инициатив общественности. В 2020 году в регионе такую поддержку получили семь молодёжных объединений. Были реализованы социальные проекты с общим охватом участников более 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20210427/biznes-1730146059.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов