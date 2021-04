https://ria.ru/20210428/kolonka-1730191241.html

Звук в руке. Как выбрать портативную аудиоколонку с Bluetooth

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. Длинные майские праздники и приближающиеся летние отпуска требуют подготовки. Например, апгрейд колонки с Bluetooth. Это не только атрибут школьников, но и все более популярное дополнение к смартфону для любителей сделать погромче любимую музыку или послушать подкасты. По данным сервиса Яндекс.Вордстат, число обращений к поисковику по поводу этих гаджетов выросло за год на треть, до 130 тысяч. Обзор самых популярных портативных колонок с поддержкой Bluetooth — в материале РИА Новости.JBL Flip 5Цена: 5700 рублейВ пятое поколение популярной компактной колонки JBL привнесли несколько нововведений. Добавили порт USB-C, но вместе с microUSB исчез и востребованный многими разъем AUX — послушать музыку по проводу не получится. Это логичное решение на фоне массового изъятия аудиоджека из смартфонов, но некоторые пользователи подключали Flip к компьютеру. Колонка работает только в монофоническом режиме, но звук очень качественный, даже на максимальной громкости нет искажений и хрипов. Хоть у колонки и не самый свежий протокол Bluetooth 4.2, подключение к источнику звука стабильное, без разрывов и заеданий. Обещают до 12 часов воспроизведения на средней громкости. Качественная сборка, защита от воды — по стандарту IPX7. Правда, порт зарядки — без заглушки.Marshall Stockwell IIЦена: 15 550 рублейКультовая в музыкальной среде компания Marshall активно применяет дизайнерские решения из собственного прошлого. Вот и модель Stockwell II напоминает уменьшенный гитарный комбоусилитель. Колонка увесистая — 1,38 килограмма. Этому есть объяснение: устройство получило не только стереопару, но и низкочастотный динамик. Суммарная мощность — десять плюс десять ватт. Звук качественый, но некоторые считают, что по беспроводному подключению несколько тише, чем по AUX. Управление из трех "крутилок" выдержано в ретростиле. Выглядит это хорошо, но производитель почему-то забыл добавить кнопки паузы и переключения на следующую композицию, что приходится делать с источника звука. Колонка исполняет музыку до 20 часов, зарядка — через порт USB-C. Наконец, предумотрена влагозащита, но ее класс не раскрывают, а отделка "под кожу" вряд ли переживет купание в морской воде.Sony SRS-XB12Цена: 3200 рублейКарманная колонка от Sony, несмотря на массу в 200 граммов, способна удивить громкостью. Единственный 46-миллиметровый динамик отличается басовитостью, но вряд ли его полюбят аудиофилы — он хоть и громогласен, склонен искажать звук. Подключение к источнику — по Bluetooth 4.2 либо по проводу. Кстати, есть интересная функция: две колонки образуют стереопару, подобное решение уже не первый год продвигает JBL. Материал — пластик со специальной фактурой, о какой-то серьезной влагозащите говорить не приходится. Зато полный набор кнопок позволяет управлять воспроизведением прямо с гаджета. Зарядка через порт microUSB неспешная — емкость 1400 мАч пополняется за 4,5 часа. Зато 16 часов непрерывного звучания.Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2Цена: 1650 рублейXiaomi делает еще и bt-колонки, но пока довольно простые и недорогие. Mi Bluetooth Speaker 2 при массе в 160 граммов оснащена двумя динамиками по пять ватт. Впрочем, стереопара довольно посредственно ведет себя на высокой громкости — слышны хрип и дребезжание. Более того, колонка явно предназначена для любителей баса, высоких частот мало. Подключение к источнику звука — по Bluetooth и аудиоджеку, с которым качество звука чуть лучше. Пользователи часто жалуются на работу колонки с компьютерами на Windows — сбои, разрывы и прочие проблемы. На одном заряде спикер проживет до десяти часов, но обычно меньше — если выкручивать громкость. Однако цена делает эту модель популярной, и ее нередко подделывают.Harman Kardon Go + Play MiniЦена: 16 500 рублейHarman Kardon хоть и входит в один холдинг с JBL, но выпускает колонки другого уровня. Модель Go + Play Mini органично смотрится в современной гостиной, а не в рюкзаке школьника. Эффектный дизайн сочетается с серьезными аудиовозможностями — суммарная мощность стереопары и низкочастотного динамика составляет внушительные 100 Вт. Есть тут и встроенный микрофон, хотя пользователи и жалуются на то, как он передает голос при вызовах. Колонка вместе с microUSB и аудиоджеком получила отдельное гнездо для зарядки и полноценный USB-порт, который предполагается использовать для подзарядки других устройств. Модель не первый год на рынке, и у нее довольно старый протокол Bluetooth 4.1, но это не влияет на качество соединения. Устройство очень тяжелое (3,4 килограмма), а реальная автономность на встроенной батарейке не превышает шести часов.LG Xboom Go PL7Цена: 6500 рублейГаджет от южнокорейской компании только на первый взгляд напоминает JBL Flip — дизайн Xboom Go PL7 самобытен благодаря скошенным краям и подсветке. Название модели отражает ее особенность: в звучании акцент — на низких частотах. Даже есть сабвуфер. Две такие колонки можно объединить в "оркестр" — условные левый и правый каналы. Хотя и одна достаточно громкая. В отличие от многих конкурентов, Xboom Go PL7 поддерживает не только базовый SBC-кодек Bluetooth, но и продвинутый AAC. Корпус — из не очень устойчивого к царапинам и потертостям пластика, вес — 1,46 килограмма. Неплохая автономность — девять-десять часов. Зарядка — через порт USB-C. Хотя модель относительно новая, производитель не поскупился и добавил AUX.Huawei CM51Цена: 1100 рублейОчень компактный гаджет от Huawei, который можно носить на одежде или лямке рюкзака. Единственный динамик выдает мощность 3,5 Вт и, конечно, играет только в монорежиме. Колонка громкая для таких размеров, но о высоком качестве звука говорить не приходится — на максимуме слышны хрипы, низких частот не много. Есть простенький микрофон, для голосового общения он слабо подходит. Предусмотрена влагозащита, хотя топить колонку не стоит, никаких IPX здесь нет. Автономность — до девяти часов при соединении с источником звука по Bluetooth. Заряжается от microUSB, другого варианта не предусмотрено.

