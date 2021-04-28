https://ria.ru/20210428/kodeks-1730330384.html

Медведев не исключил появления новой редакции Лесного кодекса

Медведев не исключил появления новой редакции Лесного кодекса

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новая редакция Лесного кодекса должна появиться и это должен быть более современный... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:22

2021-04-28T15:22

2021-04-28T19:07

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новая редакция Лесного кодекса должна появиться и это должен быть более современный документ."Лесное законодательство достаточно проблемное, оно часто менялось, оно обременено административными излишествами, сложностями, поэтому его довольно долго приводили в чувство. И этот процесс продолжается. Нужен ли здесь абсолютно новый Лесной кодекс или достаточно новой редакции действующего Лесного кодекса - это вопрос скорее юридической практики, но в любом случае я исхожу из того, что новая редакция Лесного кодекса появится", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".По его словам, новая редакция Лесного кодекса должна учитывать отказ от административных методов регулирования в целом ряде случаев, а где-то давать больше контроля государственным структурам, потому что отношение к лесу "подчас варварское", в частности, продолжаются контрабандные поставки, с которыми государство борется, но, к сожалению, не всегда успешно."В этом смысле это должен быть более современный документ. Я исхожу из того, что коллеги эту работу закончат", - добавил он.На вопрос о сроках завершения работы над новой редакцией кодекса, Медведев отметил, что за это отвечает правительство.

https://ria.ru/20210428/sotsseti-1730320505.html

россия

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россия, дмитрий медведев, общество