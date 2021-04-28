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Медведев не исключил появления новой редакции Лесного кодекса
Медведев не исключил появления новой редакции Лесного кодекса
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новая редакция Лесного кодекса должна появиться и это должен быть более современный... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:22
2021-04-28T19:07
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новая редакция Лесного кодекса должна появиться и это должен быть более современный документ."Лесное законодательство достаточно проблемное, оно часто менялось, оно обременено административными излишествами, сложностями, поэтому его довольно долго приводили в чувство. И этот процесс продолжается. Нужен ли здесь абсолютно новый Лесной кодекс или достаточно новой редакции действующего Лесного кодекса - это вопрос скорее юридической практики, но в любом случае я исхожу из того, что новая редакция Лесного кодекса появится", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".По его словам, новая редакция Лесного кодекса должна учитывать отказ от административных методов регулирования в целом ряде случаев, а где-то давать больше контроля государственным структурам, потому что отношение к лесу "подчас варварское", в частности, продолжаются контрабандные поставки, с которыми государство борется, но, к сожалению, не всегда успешно."В этом смысле это должен быть более современный документ. Я исхожу из того, что коллеги эту работу закончат", - добавил он.На вопрос о сроках завершения работы над новой редакцией кодекса, Медведев отметил, что за это отвечает правительство.
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россия, дмитрий медведев, общество

Медведев не исключил появления новой редакции Лесного кодекса

15:22 28.04.2021 (обновлено: 19:07 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новая редакция Лесного кодекса должна появиться и это должен быть более современный документ.
"Лесное законодательство достаточно проблемное, оно часто менялось, оно обременено административными излишествами, сложностями, поэтому его довольно долго приводили в чувство. И этот процесс продолжается. Нужен ли здесь абсолютно новый Лесной кодекс или достаточно новой редакции действующего Лесного кодекса - это вопрос скорее юридической практики, но в любом случае я исхожу из того, что новая редакция Лесного кодекса появится", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
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По его словам, новая редакция Лесного кодекса должна учитывать отказ от административных методов регулирования в целом ряде случаев, а где-то давать больше контроля государственным структурам, потому что отношение к лесу "подчас варварское", в частности, продолжаются контрабандные поставки, с которыми государство борется, но, к сожалению, не всегда успешно.
"В этом смысле это должен быть более современный документ. Я исхожу из того, что коллеги эту работу закончат", - добавил он.
На вопрос о сроках завершения работы над новой редакцией кодекса, Медведев отметил, что за это отвечает правительство.
 
РоссияДмитрий МедведевОбщество
 
 
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