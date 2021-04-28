https://ria.ru/20210428/kladbische-1730328958.html
У подмосковных кладбищ на майских праздниках ограничат движение машин
У подмосковных кладбищ на майских праздниках ограничат движение машин
На подъездах к крупным кладбищам в Подмосковье будут введены временные ограничения движения автомобилей на майских праздниках, рассказал начальник УОООП... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:16
2021-04-28T15:16
2021-04-28T15:31
домодедово (аэропорт)
балашиха
красногорск
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общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На подъездах к крупным кладбищам в Подмосковье будут введены временные ограничения движения автомобилей на майских праздниках, рассказал начальник УОООП подмосковного главка МВД РФ Андрей Стрыгин."Ограничено движение будет около Перепечинского кладбища в Солнечногорске, Долгопрудненского в Мытищах, Николо-Архангельского в Балашихе, Домодедовского в Домодедово, Щербинского в Щербинке. Кроме того, это касается Митинского и Пенягинского кладбищ в Красногорске, Богородского в городском округе Богородский", - сказал Стрыгин на пресс-конференции.Он добавил, что от конечных станций метро и железнодорожных станций до крупных кладбищ будут организованы бесплатные автобусные маршруты.Ограничения будут действовать 1, 2 мая (из-за Пасхи) и 9 мая (из-за праздника Красная горка).
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/gosuslugi-1730253015.html
балашиха
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домодедово (аэропорт), балашиха, красногорск, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
На подъездах к крупным кладбищам в Подмосковье
будут введены временные ограничения движения автомобилей на майских праздниках, рассказал начальник УОООП подмосковного главка МВД РФ Андрей Стрыгин.
"Ограничено движение будет около Перепечинского кладбища в Солнечногорске, Долгопрудненского в Мытищах, Николо-Архангельского в Балашихе, Домодедовского в Домодедово, Щербинского в Щербинке. Кроме того, это касается Митинского и Пенягинского кладбищ в Красногорске, Богородского в городском округе Богородский", - сказал Стрыгин на пресс-конференции.
Он добавил, что от конечных станций метро и железнодорожных станций до крупных кладбищ будут организованы бесплатные автобусные маршруты.
Ограничения будут действовать 1, 2 мая (из-за Пасхи) и 9 мая (из-за праздника Красная горка).