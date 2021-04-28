https://ria.ru/20210428/kladbische-1730328958.html

У подмосковных кладбищ на майских праздниках ограничат движение машин

У подмосковных кладбищ на майских праздниках ограничат движение машин

На подъездах к крупным кладбищам в Подмосковье будут введены временные ограничения движения автомобилей на майских праздниках, рассказал начальник УОООП... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:16

2021-04-28T15:16

2021-04-28T15:31

домодедово (аэропорт)

балашиха

красногорск

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На подъездах к крупным кладбищам в Подмосковье будут введены временные ограничения движения автомобилей на майских праздниках, рассказал начальник УОООП подмосковного главка МВД РФ Андрей Стрыгин."Ограничено движение будет около Перепечинского кладбища в Солнечногорске, Долгопрудненского в Мытищах, Николо-Архангельского в Балашихе, Домодедовского в Домодедово, Щербинского в Щербинке. Кроме того, это касается Митинского и Пенягинского кладбищ в Красногорске, Богородского в городском округе Богородский", - сказал Стрыгин на пресс-конференции.Он добавил, что от конечных станций метро и железнодорожных станций до крупных кладбищ будут организованы бесплатные автобусные маршруты.Ограничения будут действовать 1, 2 мая (из-за Пасхи) и 9 мая (из-за праздника Красная горка).

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/gosuslugi-1730253015.html

балашиха

красногорск

московская область (подмосковье)

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домодедово (аэропорт), балашиха, красногорск, московская область (подмосковье), общество