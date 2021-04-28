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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210428/khadzh-1730265640.html
Вопрос о хадже для россиян решится в ближайшие дни, заявили в муфтияте
Вопрос о хадже для россиян решится в ближайшие дни, заявили в муфтияте
В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) надеются, что вопрос о том, будут ли допущены к хаджу в Саудовской Аравии российские паломники, привитые вакциной... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:46
2021-04-28T10:46
религия и мировоззрение
россия
хадж
воз
саудовская аравия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) надеются, что вопрос о том, будут ли допущены к хаджу в Саудовской Аравии российские паломники, привитые вакциной "Спутник V", решится в ближайшие дни.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – в этом году должен пройти с вечера 17 июля по вечер 22 июля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли принять участие только те, кто проживает в Саудовской Аравии. В апреле газета "Аль-Оказ" со ссылкой на минздрав королевства сообщила, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время хаджа наличие прививки от COVID-19, которая должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V".Ранее сообщалось, что Совет муфтиев России будет просить власти Саудовской Аравии разрешить паломникам, привитым российской вакциной, поехать в хадж, если к тому времени отечественная вакцина все еще не будет одобрена за рубежом."На сайте министерства хаджа и умры Саудовской Аравии висит информация, что будут допущены паломники, которые вакцинированы одной из четырех вакцин, которые признаны ВОЗ, наша вакцина "Спутник V" и другие в этот список на данный момент пока не входят. Я так понимаю, что разговоры на эту тему ведутся между нашими странами. Будем надеяться на то, что смогут договориться с властями Саудовской Аравии и наши паломники после вакцинации смогут совершить хадж, если он в этом году состоится. &lt;...&gt; Этот вопрос должен быть решен прямо сейчас в ближайшие дни", - сказал уполномоченный представитель ДСМР по делам хаджа Шамиль Мукарамов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что есть еще одна сложность для российских паломников: в этом году власти Саудовской Аравии потребовали, чтобы паломники прибывали в страну прямыми рейсами, а прямых рейсов из России нет."Из других требований: необходим COVID-тест за 72 часа до вылета, по прилете паломники помещаются в отель на карантин на три дня, после чего сдают повторный тест, и если он будет отрицательный допускаются к умре или хаджу", - отметил Мукарамов.
https://ria.ru/20210405/khadzh-1604300051.html
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россия, хадж, воз, саудовская аравия

Вопрос о хадже для россиян решится в ближайшие дни, заявили в муфтияте

10:46 28.04.2021
 
© Фото : предоставлено Айратом КасимовымПаломники обходят Каабу во время хаджа, Мекка.
Паломники обходят Каабу во время хаджа, Мекка. - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : предоставлено Айратом Касимовым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Духовном собрании мусульман России (ДСМР) надеются, что вопрос о том, будут ли допущены к хаджу в Саудовской Аравии российские паломники, привитые вакциной "Спутник V", решится в ближайшие дни.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – в этом году должен пройти с вечера 17 июля по вечер 22 июля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли принять участие только те, кто проживает в Саудовской Аравии. В апреле газета "Аль-Оказ" со ссылкой на минздрав королевства сообщила, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время хаджа наличие прививки от COVID-19, которая должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V".
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:09Религия и мировоззрение
Российские мусульмане ожидают сокращения квоты на хадж в этом году
Ранее сообщалось, что Совет муфтиев России будет просить власти Саудовской Аравии разрешить паломникам, привитым российской вакциной, поехать в хадж, если к тому времени отечественная вакцина все еще не будет одобрена за рубежом.
"На сайте министерства хаджа и умры Саудовской Аравии висит информация, что будут допущены паломники, которые вакцинированы одной из четырех вакцин, которые признаны ВОЗ, наша вакцина "Спутник V" и другие в этот список на данный момент пока не входят. Я так понимаю, что разговоры на эту тему ведутся между нашими странами. Будем надеяться на то, что смогут договориться с властями Саудовской Аравии и наши паломники после вакцинации смогут совершить хадж, если он в этом году состоится. <...> Этот вопрос должен быть решен прямо сейчас в ближайшие дни", - сказал уполномоченный представитель ДСМР по делам хаджа Шамиль Мукарамов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что есть еще одна сложность для российских паломников: в этом году власти Саудовской Аравии потребовали, чтобы паломники прибывали в страну прямыми рейсами, а прямых рейсов из России нет.
"Из других требований: необходим COVID-тест за 72 часа до вылета, по прилете паломники помещаются в отель на карантин на три дня, после чего сдают повторный тест, и если он будет отрицательный допускаются к умре или хаджу", - отметил Мукарамов.
Паломники в Мекке - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 11:30Религия и мировоззрение
Мусульмане смогут посетить Мекку лишь при одном условии, заявили в СА
 
Религия и мировоззрениеРоссияхаджВОЗСаудовская Аравия
 
 
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