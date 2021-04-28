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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210428/kardashian-1730193265.html
Поклонники заподозрили Кардашьян в романе с давним другом
Поклонники заподозрили Кардашьян в романе с давним другом
Поклонники заподозрили телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян в романе с репортером CNN Ваном Джонсом, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T03:20
2021-04-28T03:20
отношения
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поклонники заподозрили телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян в романе с репортером CNN Ваном Джонсом, сообщает Daily Mail.Слухи о возможных отношениях Кардашьян и Джонса, которые в течение многих лет были друзьями, появились после того, как в феврале СМИ узнали, что Ким подала на развод с супругом — рэпером Канье Уэстом.Например, в Twitter многие пользователи написали, что Ким и Ван "должны быть вместе", и "искренне надеются", что они встречаются.И хотя фанаты уверены в том, что их дружба переросла в нечто большее, источники, близкие к Ким Кардашьян, опровергают эту информацию. Они заявляют, что у пары исключительно рабочие отношения, связанные с юриспруденцией.Ранее телезвезда признавалась, что хочет построить карьеру адвоката и даже начала обучение. В этом ей помогает Джонс, который хорошо разбирается в этой сфере. Журналист считается одним из ведущих политических обозревателей США, также он является соучредителем нескольких некоммерческих организаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/kardashyan-1598317163.html
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отношения, канье уэст, сша, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, кимберли кардашян

Поклонники заподозрили Кардашьян в романе с давним другом

03:20 28.04.2021
 
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellВан Джонс и Ким Кардашьян
Ван Джонс и Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поклонники заподозрили телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян в романе с репортером CNN Ваном Джонсом, сообщает Daily Mail.
Слухи о возможных отношениях Кардашьян и Джонса, которые в течение многих лет были друзьями, появились после того, как в феврале СМИ узнали, что Ким подала на развод с супругом — рэпером Канье Уэстом.
Например, в Twitter многие пользователи написали, что Ким и Ван "должны быть вместе", и "искренне надеются", что они встречаются.
И хотя фанаты уверены в том, что их дружба переросла в нечто большее, источники, близкие к Ким Кардашьян, опровергают эту информацию. Они заявляют, что у пары исключительно рабочие отношения, связанные с юриспруденцией.
Ранее телезвезда признавалась, что хочет построить карьеру адвоката и даже начала обучение. В этом ей помогает Джонс, который хорошо разбирается в этой сфере.
Журналист считается одним из ведущих политических обозревателей США, также он является соучредителем нескольких некоммерческих организаций.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 12:45
СМИ узнали, как Кардашьян и Уэст разделят имущество

 
ШоубизотношенияКанье УэстСШАШоу-бизнесЗнаменитостизвездыКимберли Кардашян
 
 
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