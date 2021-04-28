https://ria.ru/20210428/kardashian-1730193265.html

Поклонники заподозрили Кардашьян в романе с давним другом

Поклонники заподозрили Кардашьян в романе с давним другом

Поклонники заподозрили телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян в романе с репортером CNN Ваном Джонсом, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T03:20

2021-04-28T03:20

2021-04-28T03:20

отношения

канье уэст

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Поклонники заподозрили телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян в романе с репортером CNN Ваном Джонсом, сообщает Daily Mail.Слухи о возможных отношениях Кардашьян и Джонса, которые в течение многих лет были друзьями, появились после того, как в феврале СМИ узнали, что Ким подала на развод с супругом — рэпером Канье Уэстом.Например, в Twitter многие пользователи написали, что Ким и Ван "должны быть вместе", и "искренне надеются", что они встречаются.И хотя фанаты уверены в том, что их дружба переросла в нечто большее, источники, близкие к Ким Кардашьян, опровергают эту информацию. Они заявляют, что у пары исключительно рабочие отношения, связанные с юриспруденцией.Ранее телезвезда признавалась, что хочет построить карьеру адвоката и даже начала обучение. В этом ей помогает Джонс, который хорошо разбирается в этой сфере. Журналист считается одним из ведущих политических обозревателей США, также он является соучредителем нескольких некоммерческих организаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/kardashyan-1598317163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, канье уэст, сша, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, кимберли кардашян