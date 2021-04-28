https://ria.ru/20210428/kabul-1730256579.html

Россия не будет сокращать число сотрудников посольства в Кабуле

Россия не будет сокращать число сотрудников посольства в Кабуле

Москва на фоне вывоза американцами части сотрудников посольства из Афганистана и предупреждения об ухудшении ситуации не намерена сокращать численность своей... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:05

2021-04-28T10:05

2021-04-28T10:05

россия

замир кабулов

талибан

сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва на фоне вывоза американцами части сотрудников посольства из Афганистана и предупреждения об ухудшении ситуации не намерена сокращать численность своей дипмиссии в стране, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Многие посольства вывозят своих служащих, американское посольство сокращает свой аппарат. У нас таких планов нет", - сказал Кабулов.США 27 апреля, накануне начала вывода контингентов из США, предписали части своих госслужащих покинуть посольство в Кабуле. В сообщении госдепартамента речь идет о дипломатах и других служащих. Какую часть из находящихся в Кабуле чиновников это затронет, госдеп не уточняет. Параллельно с этим в Вашингтоне, "в свете сохраняющегося высокого уровня опасности в Афганистане", рекомендуют своим гражданам, желающим покинуть страну, сделать это как можно скорее, говорится сообщении.Вывод контингента США начнется 1 мая, хотя ранее, согласно достигнутому в Дохе соглашению с талибами, Вашингтон обязался его к этой дате завершить.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210427/afganistan-1730213105.html

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россия, замир кабулов, талибан, сша, в мире