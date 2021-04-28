Россия не будет сокращать число сотрудников посольства в Кабуле
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва на фоне вывоза американцами части сотрудников посольства из Афганистана и предупреждения об ухудшении ситуации не намерена сокращать численность своей дипмиссии в стране, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Многие посольства вывозят своих служащих, американское посольство сокращает свой аппарат. У нас таких планов нет", - сказал Кабулов.
США 27 апреля, накануне начала вывода контингентов из США, предписали части своих госслужащих покинуть посольство в Кабуле. В сообщении госдепартамента речь идет о дипломатах и других служащих. Какую часть из находящихся в Кабуле чиновников это затронет, госдеп не уточняет. Параллельно с этим в Вашингтоне, "в свете сохраняющегося высокого уровня опасности в Афганистане", рекомендуют своим гражданам, желающим покинуть страну, сделать это как можно скорее, говорится сообщении.
Вывод контингента США начнется 1 мая, хотя ранее, согласно достигнутому в Дохе соглашению с талибами, Вашингтон обязался его к этой дате завершить.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" стартовали мирные переговоры.