https://ria.ru/20210428/italiya-1730250215.html

Итальянского "Робинзона Крузо" выселят с острова, где он прожил 30 лет

Итальянского "Робинзона Крузо" выселят с острова, где он прожил 30 лет

Бывший учитель физкультуры Мауро Моранди, поселившийся в конце 1980-х на необитаемом острове у берегов Сардинии, рассказал РИА Новости, что вынужден покинуть... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:21

2021-04-28T09:21

2021-04-28T09:21

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в мире

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РИМ, 28 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший учитель физкультуры Мауро Моранди, поселившийся в конце 1980-х на необитаемом острове у берегов Сардинии, рассказал РИА Новости, что вынужден покинуть его территорию по решению местного национального парка.Моранди переехал на клочок суши площадью в полтора квадратных километра в 1989 году, заняв здание времен Второй мировой, которое тогда служило радиостанцией. В последующие годы остров Буделли стал известен среди туристов благодаря розовому песку на пляже, а отшельник стал хозяином уединенного уголка.Прервать проживание 82-летнего Моранди на острове теперь может руководство Национального парка архипелага Ла-Маддалена, куда входит Буделли. Оно сообщило Моранди, что собирается перестроить его жилище, в связи с его он не должен оставаться на территории заповедной зоны."Но я давно не говорил с директором парка. Я знаю, что он переболел ковидом и из-за этого не был на работе два месяца. Сейчас я жду от него вестей, когда начнется стройка. Я бы не хотел уезжать, но мне сказали, что я не могу оставаться, когда они приступят к ремонту", - сказал агентству мужчина.По его словам, он не теряет надежду на возможность вернуться на остров после этих работ, чтобы остаться его хранителем и в дальнейшем. На жизнь, отметил он, ему хватает пенсии учителя.Узнав о новом витке в истории Моранди, местные журналисты разговорили его об еще одной причине уехать с острова - его якобы связали романтические чувства с некоей женщиной из южной области Кампания. В беседе с корреспондентом агентства отшельник говорит об этом скромно. "Я бы не хотел, чтобы об этом распространялись. Эта женщина осторожна, но да, такая история существует", - сказал он.Моранди добавил, что руководство парка пока еще само не знает, когда начнет перестройку. Тем не менее, он начал поиски съемного жилья – "маленькой квартирки" - на центральном острове Ла-Маддалена в одноименном городке.Свою историю он рассказывает следующим образом: раньше Буделли находился в собственности итальянско-швейцарской компании по продаже недвижимости, которая взяла его на работу в качестве смотрителя острова. Владелец компании разорился, и остров пошел на аукцион, где его приобрело итальянское государство. После этого Буделли перешел в ведение местного парка, который и стал для Моранди источником всех проблем.Другие обстоятельства уже не раз пересказывали местные СМИ: со слов Моранди, остров он обнаружил после крушения своего катамарана. Устав от политики и общества потребления, он решил перебраться на необитаемый остров в Полинезии, но доплыл до сардинских берегов. Последняя попытка выселить отшельника датирована 2018 годом. Тогда в его защиту собрали петицию с 20 тысячами подписей."Не то, чтобы у меня много вещей. Часть я оставлю здесь, другую куплю на новом месте. Если что, я позову друзей, - сказал итальянец РИА Новости. – Я бы мог остаться здесь, ведь я не только прогоняю непрошеных туристов с острова, но и рассказываю другим о его красоте. Человечество уничтожает мир, но я доношу до людей мысль о том, что если природа закончится, закончимся и мы".

https://ria.ru/20180626/1523394773.html

https://ria.ru/20200616/1572963575.html

https://ria.ru/20190202/1550300490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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