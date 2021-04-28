https://ria.ru/20210428/istrebitel-1730231188.html

Bloomberg: США планируют разработать новый истребитель-перехватчик ракет

Bloomberg: США планируют разработать новый истребитель-перехватчик ракет

Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T00:30

2021-04-28T00:30

2021-04-28T01:45

министерство обороны сша

кндр (северная корея)

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена, сообщает агентство Блумберг.Как сообщается, в конкурсе на строительство перехватчиков нового поколения примут участие компании Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям всего будет направлено 13,1 миллиарда долларов. После этапа "решающего обзора проекта" начнется процесс отбора, окончательный победитель, вероятно, определится к 2026 году. Планируется строительство 31 перехватчика, в том числе 10 для испытаний.По оценкам Пентагона, фаза производства обойдется в 2,3 миллиарда долларов, дополнительные долгосрочные расходы на обслуживание составят еще 2,3 миллиарда долларов. Как сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Марк Райт, перехватчики нового поколения будут представлены "не позднее 2028 года". "Сейчас мы сосредоточили внимание на этапе технологических разработок", - отметил Райт.Перехватчики предназначены для уничтожения ракет, выпущенных враждебными государствами вроде Северной Кореи и Ирана. Их разместят на базах на Аляске, стоимость каждого перехватчика, по оценкам, составит примерно 498 миллионов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/stels-1602200600.html

кндр (северная корея)

иран

сша

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министерство обороны сша, кндр (северная корея), иран, сша, в мире