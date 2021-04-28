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Ульянов оценил развитие событий на переговорах по СВПД
Ульянов оценил развитие событий на переговорах по СВПД
Есть все основания для осторожного оптимизма на переговорах по ядерной сделке с Ираном, скоро слово "осторожный" можно будет убрать, заявил в среду постоянный... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:23
2021-04-28T14:23
2021-04-28T14:36
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
вена
иран
в мире
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Есть все основания для осторожного оптимизма на переговорах по ядерной сделке с Ираном, скоро слово "осторожный" можно будет убрать, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Подтверждаю, что есть все основания для осторожного оптимизма, причём пока события развиваются таким образом, что слово "осторожный", возможно, скоро можно будет убрать и говорить о том, что есть основания для оптимизма", - сказал Ульянов журналистам.Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, иран, в мире