https://ria.ru/20210428/iran-1730315230.html

Ульянов оценил развитие событий на переговорах по СВПД

Ульянов оценил развитие событий на переговорах по СВПД

Есть все основания для осторожного оптимизма на переговорах по ядерной сделке с Ираном, скоро слово "осторожный" можно будет убрать, заявил в среду постоянный... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:23

2021-04-28T14:23

2021-04-28T14:36

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

вена

иран

в мире

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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Есть все основания для осторожного оптимизма на переговорах по ядерной сделке с Ираном, скоро слово "осторожный" можно будет убрать, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Подтверждаю, что есть все основания для осторожного оптимизма, причём пока события развиваются таким образом, что слово "осторожный", возможно, скоро можно будет убрать и говорить о том, что есть основания для оптимизма", - сказал Ульянов журналистам.Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.

https://ria.ru/20210427/svpd-1730228381.html

россия

вена

иран

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, иран, в мире