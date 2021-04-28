Посол Ирана посетил МИД России
12:17 28.04.2021 (обновлено: 12:20 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посол Ирана Казем Джалали посетил МИД РФ на фоне утечки записи разговора главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа и заявил журналистам, что эта тема не обсуждалась.
"Нет", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. "Обсуждали наши обычные дела", - добавил он.
Со своей стороны МИД РФ информировал, что посол Ирана в ведомстве встречался с заместителем министра Андреем Руденко. "В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая ситуацию в регионе Центральной Азии и Закавказье",- говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее Зариф выразил сожаление в связи с утечкой в СМИ записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом и заявил, что публикацию записи превратили во внутренний конфликт.
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В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США. Кроме того, Зариф сказал, что занимавший пост госсекретаря США Джон Керри сообщил ему, что Израиль атаковал связанные с Ираном цели в Сирии как минимум 200 раз.
Экономист Лиляз, как передает иранская телерадиокорпорация IRIB, осудил "слив" аудиофайла в СМИ, добавив, что обещал об этом не говорить. Он также следит за тем, смогут ли спецслужбы найти опубликовавшего запись человека.