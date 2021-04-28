Эксперт рассказал об иноагентах от образования, проникших в Россию
20:23 28.04.2021 (обновлено: 23:04 28.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Целая сеть западных вузов, иноагентов от образования, проникла и в бывшие страны Советского Союза, и в Россию, поэтому необходимо активнее развивать сеть филиалов российских вузов, считает историк, публицист и эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.
"Могу сказать с уверенностью, что и западные университеты продвигаются на восток. Какие ценности и взгляды там прививают ... Целая сеть западных университетов, которые у нас сейчас, слава богу, принято называть иностранными агентами, агентами влияния и так далее, проникают или уже проникли в бывшие республики Советского Союза, в нашу страну ... Мы должны гораздо быстрее, сильнее и качественнее открывать свои филиалы (филиалы российских вузов), чем это делается сейчас, я считаю, что этот процесс нужно усиливать, недостаточный, на мой взгляд", - сказал Буранов РИА Новости.
Как сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на замминистра просвещения РФ Екатерину Толстикову, в самом западном российском регионе на базе Черняховского педагогического колледжа появится филиал Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
"На самом деле, это один из лучших университетов, он должен своими компетенциями делиться с нашими западными коллегами. И как его выпускнику, мне это льстит. А если учесть, что университет педагогический, готовит кадры, которые, не побоюсь этого слова, составляют будущее нашей страны, это вдвойне представляется важным", - добавил Буранов.