Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/inoagenty-1730389951.html
Эксперт рассказал об иноагентах от образования, проникших в Россию
Эксперт рассказал об иноагентах от образования, проникших в Россию
Целая сеть западных вузов, иноагентов от образования, проникла и в бывшие страны Советского Союза, и в Россию, поэтому необходимо активнее развивать сеть... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T20:23
2021-04-28T23:04
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
калининградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571691238_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_18d11b07390078f1d2af9e5c3f2bc704.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Целая сеть западных вузов, иноагентов от образования, проникла и в бывшие страны Советского Союза, и в Россию, поэтому необходимо активнее развивать сеть филиалов российских вузов, считает историк, публицист и эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.Как сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на замминистра просвещения РФ Екатерину Толстикову, в самом западном российском регионе на базе Черняховского педагогического колледжа появится филиал Московского педагогического государственного университета (МПГУ)."На самом деле, это один из лучших университетов, он должен своими компетенциями делиться с нашими западными коллегами. И как его выпускнику, мне это льстит. А если учесть, что университет педагогический, готовит кадры, которые, не побоюсь этого слова, составляют будущее нашей страны, это вдвойне представляется важным", - добавил Буранов.
https://ria.ru/20210423/shtraf-1729593563.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571691238_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_23993d7481b0ed15fa31a319c158f410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российское военно-историческое общество (рвио), калининградская область, общество

Эксперт рассказал об иноагентах от образования, проникших в Россию

20:23 28.04.2021 (обновлено: 23:04 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Целая сеть западных вузов, иноагентов от образования, проникла и в бывшие страны Советского Союза, и в Россию, поэтому необходимо активнее развивать сеть филиалов российских вузов, считает историк, публицист и эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.
"Могу сказать с уверенностью, что и западные университеты продвигаются на восток. Какие ценности и взгляды там прививают ... Целая сеть западных университетов, которые у нас сейчас, слава богу, принято называть иностранными агентами, агентами влияния и так далее, проникают или уже проникли в бывшие республики Советского Союза, в нашу страну ... Мы должны гораздо быстрее, сильнее и качественнее открывать свои филиалы (филиалы российских вузов), чем это делается сейчас, я считаю, что этот процесс нужно усиливать, недостаточный, на мой взгляд", - сказал Буранов РИА Новости.
Как сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на замминистра просвещения РФ Екатерину Толстикову, в самом западном российском регионе на базе Черняховского педагогического колледжа появится филиал Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
"На самом деле, это один из лучших университетов, он должен своими компетенциями делиться с нашими западными коллегами. И как его выпускнику, мне это льстит. А если учесть, что университет педагогический, готовит кадры, которые, не побоюсь этого слова, составляют будущее нашей страны, это вдвойне представляется важным", - добавил Буранов.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 11:22
Совфед одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагента
 
РоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Калининградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния