https://ria.ru/20210428/inoagenty-1730389951.html

Эксперт рассказал об иноагентах от образования, проникших в Россию

Эксперт рассказал об иноагентах от образования, проникших в Россию

Целая сеть западных вузов, иноагентов от образования, проникла и в бывшие страны Советского Союза, и в Россию, поэтому необходимо активнее развивать сеть... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T20:23

2021-04-28T20:23

2021-04-28T23:04

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 28 апр - РИА Новости. Целая сеть западных вузов, иноагентов от образования, проникла и в бывшие страны Советского Союза, и в Россию, поэтому необходимо активнее развивать сеть филиалов российских вузов, считает историк, публицист и эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.Как сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на замминистра просвещения РФ Екатерину Толстикову, в самом западном российском регионе на базе Черняховского педагогического колледжа появится филиал Московского педагогического государственного университета (МПГУ)."На самом деле, это один из лучших университетов, он должен своими компетенциями делиться с нашими западными коллегами. И как его выпускнику, мне это льстит. А если учесть, что университет педагогический, готовит кадры, которые, не побоюсь этого слова, составляют будущее нашей страны, это вдвойне представляется важным", - добавил Буранов.

https://ria.ru/20210423/shtraf-1729593563.html

россия

калининградская область

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2021

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россия, российское военно-историческое общество (рвио), калининградская область, общество