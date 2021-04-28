https://ria.ru/20210428/innovatsiya-1730297334.html
Ведущие российские музеи станут соорганизаторами премии "Инновация"
Ведущие российские музеи станут соорганизаторами премии "Инновация"
Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей, Московский музей современного искусства и еще шесть музеев станут соорганизаторами... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:01
2021-04-28T13:01
2021-04-28T13:01
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
пермм
мультимедиа арт музей
марина лошак
гараж
московский музей современного искусства
русский музей
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей, Московский музей современного искусства и еще шесть музеев станут соорганизаторами государственной премии в области современного искусства "Инновация", заявила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.ГМИИ проводит конкурс "Инновация" с 2005 года. Музей фиксирует главные проекты, имена и тенденции, отличающие сегодняшний культурный процесс. По итогам конкурса вручается премия "Инновация". С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области.Она подчеркнула, что эти стратегические и структурные изменения премии "назревали давно", они продиктованы внутренней логикой конкурса, и не было директора музея, который сразу бы не согласился на это предложение."Широкое профессиональное сообщество принимало участие только в формировании списка номинантов и выборе лауреатов – в состав экспертных советов и жюри всегда приглашались представители разных некоммерческих институций и независимые специалисты", - пояснила Лошак.По ее словам, общенациональная премия в области современного искусства должна быть "делом не одного, но многих", поэтому важно инициировать объединение профессионального сообщества."В результате реформы премия "Инновация" сможет стать общим делом профессионального сообщества, занимающегося современной культурой и искусством. Юридические, финансовые и организационные нюансы этого сложного процесса нам еще предстоит уточнить, но сегодня мы считаем важным заявить о начале этой инициативы", - заключила Лошак.Премия в области современного искусства "Инновация" объявила шорт-лист номинантов, среди них Центральный выставочный зал "Манеж" (Санкт-Петербург), Музей современного искусства "Гараж", а также галерея "Триумф" и многие другие – количество заявок, поданных на конкурс, в этом году было рекордным.Она добавила, что премия "Инновация" в этом году будет вручаться в шести номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Новая генерация", "Региональный проект" и "Образовательный проект".
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новости культуры, государственный эрмитаж, пермм, мультимедиа арт музей, марина лошак, гараж, московский музей современного искусства, русский музей
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей, Московский музей современного искусства и еще шесть музеев станут соорганизаторами государственной премии в области современного искусства "Инновация", заявила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.
ГМИИ проводит конкурс "Инновация" с 2005 года. Музей фиксирует главные проекты, имена и тенденции, отличающие сегодняшний культурный процесс. По итогам конкурса вручается премия "Инновация". С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области.
"Мы пригласили в соорганизаторы премии ведущие российские музеи и некоммерческие институции и получили согласие от Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея, Московского музея современного искусства, Мультимедиа Арт Музея, Музея современного искусства "Гараж", Фонда V-A-C, Музея современного искусства PERMM, Музейного центра "Площадь Мира" (Красноярск) и ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург)", - сказала журналистам Лошак.
Она подчеркнула, что эти стратегические и структурные изменения премии "назревали давно", они продиктованы внутренней логикой конкурса, и не было директора музея, который сразу бы не согласился на это предложение.
"Широкое профессиональное сообщество принимало участие только в формировании списка номинантов и выборе лауреатов – в состав экспертных советов и жюри всегда приглашались представители разных некоммерческих институций и независимые специалисты", - пояснила Лошак.
По ее словам, общенациональная премия в области современного искусства должна быть "делом не одного, но многих", поэтому важно инициировать объединение профессионального сообщества.
"В результате реформы премия "Инновация" сможет стать общим делом профессионального сообщества, занимающегося современной культурой и искусством. Юридические, финансовые и организационные нюансы этого сложного процесса нам еще предстоит уточнить, но сегодня мы считаем важным заявить о начале этой инициативы", - заключила Лошак.
Премия в области современного искусства "Инновация" объявила шорт-лист номинантов, среди них Центральный выставочный зал "Манеж" (Санкт-Петербург), Музей современного искусства "Гараж", а также галерея "Триумф" и многие другие – количество заявок, поданных на конкурс, в этом году было рекордным.
"У нас в этом году было заявок не меньше, а больше, чем в предыдущие годы. Это удивительно, мы, честно говоря, подозревали, что художники из-за всей этой пандемической ситуации немного страдали, немного приостановили свою активность. Ничего подобного. Обычно "Инновация" собирает порядка 400 заявок уже многие годы. В этом году их было 460", - сказала директор Волго-Вятского филиала ГМИИ имени Пушкина Анна Гор.
Она добавила, что премия "Инновация" в этом году будет вручаться в шести номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Новая генерация", "Региональный проект" и "Образовательный проект".