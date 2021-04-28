https://ria.ru/20210428/innovatsiya-1730297334.html

Ведущие российские музеи станут соорганизаторами премии "Инновация"

Ведущие российские музеи станут соорганизаторами премии "Инновация"

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей, Московский музей современного искусства и еще шесть музеев станут соорганизаторами... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:01

2021-04-28T13:01

2021-04-28T13:01

культура

новости культуры

государственный эрмитаж

пермм

мультимедиа арт музей

марина лошак

гараж

московский музей современного искусства

русский музей

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей, Московский музей современного искусства и еще шесть музеев станут соорганизаторами государственной премии в области современного искусства "Инновация", заявила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.ГМИИ проводит конкурс "Инновация" с 2005 года. Музей фиксирует главные проекты, имена и тенденции, отличающие сегодняшний культурный процесс. По итогам конкурса вручается премия "Инновация". С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области.Она подчеркнула, что эти стратегические и структурные изменения премии "назревали давно", они продиктованы внутренней логикой конкурса, и не было директора музея, который сразу бы не согласился на это предложение."Широкое профессиональное сообщество принимало участие только в формировании списка номинантов и выборе лауреатов – в состав экспертных советов и жюри всегда приглашались представители разных некоммерческих институций и независимые специалисты", - пояснила Лошак.По ее словам, общенациональная премия в области современного искусства должна быть "делом не одного, но многих", поэтому важно инициировать объединение профессионального сообщества."В результате реформы премия "Инновация" сможет стать общим делом профессионального сообщества, занимающегося современной культурой и искусством. Юридические, финансовые и организационные нюансы этого сложного процесса нам еще предстоит уточнить, но сегодня мы считаем важным заявить о начале этой инициативы", - заключила Лошак.Премия в области современного искусства "Инновация" объявила шорт-лист номинантов, среди них Центральный выставочный зал "Манеж" (Санкт-Петербург), Музей современного искусства "Гараж", а также галерея "Триумф" и многие другие – количество заявок, поданных на конкурс, в этом году было рекордным.Она добавила, что премия "Инновация" в этом году будет вручаться в шести номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Новая генерация", "Региональный проект" и "Образовательный проект".

https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, государственный эрмитаж, пермм, мультимедиа арт музей, марина лошак, гараж, московский музей современного искусства, русский музей