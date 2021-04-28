https://ria.ru/20210428/ingushetiya-1730390838.html
Источник сообщил об уничтожении боевика в Ингушетии
Источник сообщил об уничтожении боевика в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов в среду в Ингушетии ликвидировали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), оказавшего вооруженное... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T20:31
2021-04-28T20:31
2021-04-28T21:02
республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в среду в Ингушетии ликвидировали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), оказавшего вооруженное сопротивление силовикам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Вечером в среду на автодороге в районе селения Майское при попытке задержания подозреваемого в участии в НВФ водитель автомобиля оказал вооруженное сопротивление силовикам и был уничтожен ответным огнем", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что личность ликвидированного устанавливается, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
https://ria.ru/20210409/terakt-1727595627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, происшествия