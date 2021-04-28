Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/ingushetiya-1730390838.html
Источник сообщил об уничтожении боевика в Ингушетии
Источник сообщил об уничтожении боевика в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов в среду в Ингушетии ликвидировали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), оказавшего вооруженное... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T20:31
2021-04-28T21:02
республика ингушетия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148206/07/1482060797_0:83:1583:973_1920x0_80_0_0_98c61aa489a875581b87cd5ed31528a4.jpg
НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в среду в Ингушетии ликвидировали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), оказавшего вооруженное сопротивление силовикам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Вечером в среду на автодороге в районе селения Майское при попытке задержания подозреваемого в участии в НВФ водитель автомобиля оказал вооруженное сопротивление силовикам и был уничтожен ответным огнем", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что личность ликвидированного устанавливается, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
https://ria.ru/20210409/terakt-1727595627.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148206/07/1482060797_88:0:1495:1055_1920x0_80_0_0_851cce1119a93b107ebbb6ee7cfcdcbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика ингушетия, происшествия

Источник сообщил об уничтожении боевика в Ингушетии

20:31 28.04.2021 (обновлено: 21:02 28.04.2021)
 
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службой безопасности РФ конвоируют задержанного
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ конвоируют задержанного - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в среду в Ингушетии ликвидировали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), оказавшего вооруженное сопротивление силовикам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Вечером в среду на автодороге в районе селения Майское при попытке задержания подозреваемого в участии в НВФ водитель автомобиля оказал вооруженное сопротивление силовикам и был уничтожен ответным огнем", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что личность ликвидированного устанавливается, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Следователи задержали подозреваемых в экстремистской деятельности жителей Ставрополья. Кадры СК РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 17:26
По делу о подготовке теракта в Кисловодске задержали 14 человек
 
Республика ИнгушетияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния