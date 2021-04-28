https://ria.ru/20210428/immunoprofilaktika-1730324499.html

ВСП готовит предложения по совершенствованию системы иммунопрофилактики

ВСП готовит предложения по совершенствованию системы иммунопрофилактики

Всероссийский союз пациентов (ВСП) выступил с инициативой по созданию единой цифровой платформы в сфере иммунопрофилактики с целью предоставления достоверной и... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:11

2021-04-28T15:11

2021-04-28T15:11

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 апр — Информационная служба Всероссийского союза пациентов. Всероссийский союз пациентов (ВСП) выступил с инициативой по созданию единой цифровой платформы в сфере иммунопрофилактики с целью предоставления достоверной и экспертной информации для граждан. Поднят вопрос о необходимости ускорения процесса модернизации национального календаря профилактических прививок (НКПП) на основе разработок новых отечественных вакцин, и принятия соответствующих изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты.Обсуждение инициатив пациентского сообщества ведется в рамках рабочей группы по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве РФ. Предложенные изменения станут частью процесса модернизации Стратегии развития иммунопрофилактики до 2035г., принятой Правительством РФ.Это уже не первая экспертная встреча, организованная Всероссийским союзом пациентов. Накануне состоялся форум по иммунопрофилактике при участии Министерства здравоохранения Российской Федерации.Сегодня в пресс-центре "Россия сегодня" МИА "Россия сегодня" Всероссийский союз пациентов провел пресс-конференцию, посвященную дальнейшему анализу развития системы иммунопрофилактики в России.Дискуссии и паблик-токи с участием ведущих иммунологов и других профильных специалистов, представителей Минздрава РФ пациентское сообщество проводит сейчас не случайно. Именно в эти дни проходит европейская неделя иммунизации (ЕНИ), проводимая ВОЗ для популяризации идеи о том, что иммунизация имеет огромное значение для профилактики заболеваний и защиты жизни. Иммунизация – это краеугольный камень Европейской программы работы ВОЗ на 2020–2025 гг. – "Совместные действия для улучшения здоровья жителей Европы".Представители Минздрава, пациентских организаций, врачи дали сегодня свою оценку хода модернизации и развития системы иммунопрофилактики. "Последние пятьдесят лет мы были сосредоточены на предотвращении развития хронических неинфекционных заболеваний. Тема важная, поскольку такие заболевания составляют одну из основных причин смертности в развитых странах. Пандемия коронавируса вернула акцент на инфекционные заболевания. Сейчас инфекции вакциноуправляемые и нужно пользоваться этой возможностью. Там, где вакцинация идет быстрыми темпами, сокращается распространение коронавирусной инфекции. Нужно вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал. Сейчас гражданам доступны качественные вакцины", - отметила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист терапевт Минздрава России Оксана Драпкина."Изменения национального календаря профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям – это назревшая необходимость. Изменений ждут как граждане, так и врачи. Нарастающее количество исследований позволяет говорить о том, что обязательное вакцинирование необходимо даже пациентам с аутоиммунными заболеваниями, как наиболее уязвимой группе. Развитие системы вакцинирования –обоюдная ответственность государства и общества. Государство должно обеспечить устойчивое производство иммунобиологических препаратов, а гражданское общество сформировать ответственную позицию в области вакцинирования детей и взрослых, проведения разъяснительной работы. Ожидаемое серьезное расширение НКПП за счет профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной инфекции, менингококковой инфекции – это еще и ответственность производителей, от которых ожидается развертывание производств, обеспечение необходимых производственных мощностей, - отметила президент Союза педиатров России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН Министерства науки и высшего образования России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова."Иммунопрофилактика при сердечно-сосудистых заболеваниях снижает риски инфаркта, инсульта и риск смерти. Если такой пациент заболевает пневмонией, то риски осложнений, инсульта и миокарда увеличиваются в пять раз. Если не проводить вакцинацию среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то риск пневмококковой инфекции, вероятность смертельного исхода и осложнений возрастает. Поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности, то вакцинация позволит серьезно и качественно повлиять на эту статистику. Мы выступаем за активизацию вакцинации среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал директор института Терапии ПИМУ, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики им В.Г. Вогралика Игорь Фомин.Предложения по организации электронного контроля за процессом вакцинации, модернизация НКПП, развитие межведомственной программы информирования населения о необходимости вакцинопрофилактики, лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями – эти и другие предложения экспертов лягут в основу Резолюции, которая будет направлена в Правительство Российской Федерации для принятия решения о включении в план совершенствования отечественной системы иммунопрофилактики. Видео запись пресс-конференции и форума доступны на сайте Всероссийского союза пациентов. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы