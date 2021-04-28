https://ria.ru/20210428/gruzoviki-1730329506.html

МВД раскрыло аферу с продажей поддельных грузовиков в пяти регионах

МВД раскрыло аферу с продажей поддельных грузовиков в пяти регионах

В пяти регионах России раскрыта афера с продажей "поддельных" грузовиков "Камаз" с ущербом 1 миллиард рублей, задержаны три человека, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:19

2021-04-28T15:19

2021-04-28T17:15

ирина волк

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В пяти регионах России раскрыта афера с продажей "поддельных" грузовиков "Камаз" с ущербом 1 миллиард рублей, задержаны три человека, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."В производстве управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств в сумме более одного миллиарда рублей", - сказала она.По предварительным данным, с января 2014 года участники группы от имени дилеров "Камаза" похищали деньги покупателей. Отмечается, что злоумышленники продавали автомобили, изготовленные из ремонтных комплектов. Добавляется, что при этом машины были оборудованы двигателями низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации в РФ, а в паспорта транспортных средств вносились ложные сведения об их технических характеристиках."Деятельность участников организованной группы также нанесла ущерб ПАО "Камаз", так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества", - добавила Волк.Правоохранителями в жилых и офисных помещениях в пяти регионах России проведено более 50 обысков. Изъяты компьютерная техника и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела."Задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество" – ред.)", - рассказала Волк.В настоящее время устанавливаются все возможные эпизоды и соучастники преступления.

https://ria.ru/20210427/fts-1730146176.html

https://ria.ru/20210322/afera-1602318741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа следователей по делу о продаже нелегальных грузовиков "Камаз" В пяти регионах России раскрыта афера с продажей "поддельных" грузовиков "Камаз" с ущербом 1 миллиард рублей, задержаны три человека. 2021-04-28T15:19 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия