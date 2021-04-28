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Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока — 2"
Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока — 2"
Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток — 2", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:14
2021-04-28T17:46
россия
европарламент
северный поток — 2
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток — 2", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП.В среду депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
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россия, европарламент, северный поток — 2, евросоюз, в мире

Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока — 2"

17:14 28.04.2021 (обновлено: 17:46 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток — 2", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП.
В среду депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.
"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток — 2", - говорится в проекте документа.
Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 17:13
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