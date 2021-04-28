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Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока — 2"
Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока — 2"
Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток — 2", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:14
2021-04-28T17:14
2021-04-28T17:46
россия
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток — 2", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП.В среду депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
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россия, европарламент, северный поток — 2, евросоюз, в мире