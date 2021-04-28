https://ria.ru/20210428/forum-1730296835.html

В Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"

В Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"

Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0" стартовал в среду в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:54

2021-04-28T12:54

2021-04-28T12:54

агентство стратегических инициатив (аси)

дмитрий азаров

самара

самарская область

общество

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САМАРА, 28 апр - РИА Новости. Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0" стартовал в среду в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня, 28 апреля, в Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0". Его центральная тема – создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг – как в социальной сфере, так и в бизнесе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, форум был поддержан генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, а инициатором его проведения выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Совершенно новый импульс нашему форуму был придан на послании. Неделю назад президент страны очень четко обозначил принципы госуправления и еще раз напомнил всем, что в центре всех наших усилий - человек, его потребности и заботы. Это главное, чему посвящен наш форум", - сказал Азаров, приветствуя участников мероприятия.По его словам, в Самарской области уделяется большое внимание перестройке работы органов власти по принципу человекоцентричности. По поручению губернатора в регионе создан проектный офис по внедрению "Национально социальной инициативы" (НСИ) Агентства стратегических инициатив (АСИ). НСИ направлена на выявление и устранение барьеров, мешающих гражданам получать качественные государственные услуги."Мы должны перестроить мышление чиновников. Сейчас в регионе прорабатывается идея социального казначейства, чтобы человек мог получать меры государственной поддержки и услуги без лишней бюрократии. Мы оптимизируем работу фонда занятости и его взаимодействия с органами власти. До того, как идея человекоцентричности станет главным принципом работы органов государственного управления, нужно пройти большой путь. Как его пройти, как делать правильные вещи, нам предстоит сегодня обсудить", - отметил Азаров.По информации пресс-службы, форум объединил более двух тысяч человек со всей страны, часть его участников находились в дискуссии очно, большинство – подключались онлайн. В рамках форума будет выработан единый взгляд на то, кто такой человекоцентричный чиновник, как организовать эффективное госуправление, оптимизировать деятельность органов власти и привлекать молодые таланты.

https://ria.ru/20210427/dialog-1730211065.html

https://ria.ru/20210205/dorogi-1596229035.html

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий азаров, самара, самарская область, общество