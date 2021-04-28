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В Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"
В Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"
Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0" стартовал в среду в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:54
2021-04-28T12:54
агентство стратегических инициатив (аси)
дмитрий азаров
самара
самарская область
общество
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САМАРА, 28 апр - РИА Новости. Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0" стартовал в среду в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона."Сегодня, 28 апреля, в Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0". Его центральная тема – создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг – как в социальной сфере, так и в бизнесе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, форум был поддержан генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, а инициатором его проведения выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Совершенно новый импульс нашему форуму был придан на послании. Неделю назад президент страны очень четко обозначил принципы госуправления и еще раз напомнил всем, что в центре всех наших усилий - человек, его потребности и заботы. Это главное, чему посвящен наш форум", - сказал Азаров, приветствуя участников мероприятия.По его словам, в Самарской области уделяется большое внимание перестройке работы органов власти по принципу человекоцентричности. По поручению губернатора в регионе создан проектный офис по внедрению "Национально социальной инициативы" (НСИ) Агентства стратегических инициатив (АСИ). НСИ направлена на выявление и устранение барьеров, мешающих гражданам получать качественные государственные услуги."Мы должны перестроить мышление чиновников. Сейчас в регионе прорабатывается идея социального казначейства, чтобы человек мог получать меры государственной поддержки и услуги без лишней бюрократии. Мы оптимизируем работу фонда занятости и его взаимодействия с органами власти. До того, как идея человекоцентричности станет главным принципом работы органов государственного управления, нужно пройти большой путь. Как его пройти, как делать правильные вещи, нам предстоит сегодня обсудить", - отметил Азаров.По информации пресс-службы, форум объединил более двух тысяч человек со всей страны, часть его участников находились в дискуссии очно, большинство – подключались онлайн. В рамках форума будет выработан единый взгляд на то, кто такой человекоцентричный чиновник, как организовать эффективное госуправление, оптимизировать деятельность органов власти и привлекать молодые таланты.
https://ria.ru/20210427/dialog-1730211065.html
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агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий азаров, самара, самарская область, общество

В Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"

12:54 28.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 28 апр - РИА Новости. Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0" стартовал в среду в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 28 апреля, в Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0". Его центральная тема – создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг – как в социальной сфере, так и в бизнесе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, форум был поддержан генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, а инициатором его проведения выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Совершенно новый импульс нашему форуму был придан на послании. Неделю назад президент страны очень четко обозначил принципы госуправления и еще раз напомнил всем, что в центре всех наших усилий - человек, его потребности и заботы. Это главное, чему посвящен наш форум", - сказал Азаров, приветствуя участников мероприятия.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 19:56
Самарский губернатор рассказал о проектах, построенных на диалоге
По его словам, в Самарской области уделяется большое внимание перестройке работы органов власти по принципу человекоцентричности. По поручению губернатора в регионе создан проектный офис по внедрению "Национально социальной инициативы" (НСИ) Агентства стратегических инициатив (АСИ). НСИ направлена на выявление и устранение барьеров, мешающих гражданам получать качественные государственные услуги.
"Мы должны перестроить мышление чиновников. Сейчас в регионе прорабатывается идея социального казначейства, чтобы человек мог получать меры государственной поддержки и услуги без лишней бюрократии. Мы оптимизируем работу фонда занятости и его взаимодействия с органами власти. До того, как идея человекоцентричности станет главным принципом работы органов государственного управления, нужно пройти большой путь. Как его пройти, как делать правильные вещи, нам предстоит сегодня обсудить", - отметил Азаров.
По информации пресс-службы, форум объединил более двух тысяч человек со всей страны, часть его участников находились в дискуссии очно, большинство – подключались онлайн. В рамках форума будет выработан единый взгляд на то, кто такой человекоцентричный чиновник, как организовать эффективное госуправление, оптимизировать деятельность органов власти и привлекать молодые таланты.
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Агентство стратегических инициатив (АСИ)Дмитрий АзаровСамараСамарская областьОбщество
 
 
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