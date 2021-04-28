Первую поставку "Спутника V" на Филиппины перенесли на май, сообщили СМИ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первая поставка российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на Филиппины перенесена на май, сообщает местное информационное агентство PNA со ссылкой на официального представителя президента Филиппин Гарри Роке.
Ранее сообщалось, что первая поставка "Спутник V" на Филиппины состоится в апреле.
"Подтверждаем, что логистические проблемы привели к задержке прибытия пробной партии "Спутника V", - цитирует агентство слова Роке.
Как сообщает агентство, Роке объяснил, что поставка переносится "из-за отсутствия прямых рейсов из России". Он также отметил, что пока нет возможностей обеспечить должный температурный режим для хранения препарата. "Координатор программы вакцинации Карлито Галвес предпринял шаги для разрешения этих проблем и планирует получить изначальный заказ российской вакцины в мае", - добавил представитель.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.