Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/filippiny-1730247972.html
Первую поставку "Спутника V" на Филиппины перенесли на май, сообщили СМИ
Первую поставку "Спутника V" на Филиппины перенесли на май, сообщили СМИ
Первая поставка российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на Филиппины перенесена на май, сообщает местное информационное агентство PNA со ссылкой на... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:02
2021-04-28T09:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
филиппины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603499999_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_595ddd20f5d11602240bd0eab53aafb5.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первая поставка российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на Филиппины перенесена на май, сообщает местное информационное агентство PNA со ссылкой на официального представителя президента Филиппин Гарри Роке.Ранее сообщалось, что первая поставка "Спутник V" на Филиппины состоится в апреле."Подтверждаем, что логистические проблемы привели к задержке прибытия пробной партии "Спутника V", - цитирует агентство слова Роке.Как сообщает агентство, Роке объяснил, что поставка переносится "из-за отсутствия прямых рейсов из России". Он также отметил, что пока нет возможностей обеспечить должный температурный режим для хранения препарата. "Координатор программы вакцинации Карлито Галвес предпринял шаги для разрешения этих проблем и планирует получить изначальный заказ российской вакцины в мае", - добавил представитель.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210427/sputnik-1730225242.html
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603499999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9decbfd4173632f281d9923f18fa6ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, филиппины, в мире

Первую поставку "Спутника V" на Филиппины перенесли на май, сообщили СМИ

09:02 28.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первая поставка российской вакцины "Спутник V" от коронавируса на Филиппины перенесена на май, сообщает местное информационное агентство PNA со ссылкой на официального представителя президента Филиппин Гарри Роке.
Ранее сообщалось, что первая поставка "Спутник V" на Филиппины состоится в апреле.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 21:41Распространение коронавируса
Мексика начнет розлив и упаковку "Спутника V" в июне
"Подтверждаем, что логистические проблемы привели к задержке прибытия пробной партии "Спутника V", - цитирует агентство слова Роке.
Как сообщает агентство, Роке объяснил, что поставка переносится "из-за отсутствия прямых рейсов из России". Он также отметил, что пока нет возможностей обеспечить должный температурный режим для хранения препарата. "Координатор программы вакцинации Карлито Галвес предпринял шаги для разрешения этих проблем и планирует получить изначальный заказ российской вакцины в мае", - добавил представитель.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийThe LancetФилиппиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния