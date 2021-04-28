Европарламент призвал ЕС ввести санкции против россиян
18:14 28.04.2021 (обновлено: 18:19 28.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европарламент призывает ЕС запустить европейский режим санкций за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.
Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС.
"Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения", - говорится в проекте документа.
В парламенте подчеркнули, что "такие страны как Кипр, Болгария, Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.