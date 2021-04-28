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Европарламент призвал ЕС ввести санкции против россиян
Европарламент призвал ЕС ввести санкции против россиян
Европарламент призывает ЕС запустить европейский режим санкций за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов", следует из опубликованного РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:14
2021-04-28T18:19
россия
европарламент
сергей лавров
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европарламент призывает ЕС запустить европейский режим санкций за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС."Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения", - говорится в проекте документа.В парламенте подчеркнули, что "такие страны как Кипр, Болгария, Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".В проекте резолюции также содержится призыв, в случае "военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600010485.html
https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730355723.html
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россия, европарламент, сергей лавров, евросоюз, в мире

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против россиян

18:14 28.04.2021 (обновлено: 18:19 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европарламент призывает ЕС запустить европейский режим санкций за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.
Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 02:13
Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
"Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения", - говорится в проекте документа.
В парламенте подчеркнули, что "такие страны как Кипр, Болгария, Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".
В проекте резолюции также содержится призыв, в случае "военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены".
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 17:13
Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.
 
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