https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730371590.html

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против россиян

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против россиян

Европарламент призывает ЕС запустить европейский режим санкций за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов", следует из опубликованного РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:14

2021-04-28T18:14

2021-04-28T18:19

россия

европарламент

сергей лавров

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европарламент призывает ЕС запустить европейский режим санкций за коррупционные преступления и включить в них "российских олигархов", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС."Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения", - говорится в проекте документа.В парламенте подчеркнули, что "такие страны как Кипр, Болгария, Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".В проекте резолюции также содержится призыв, в случае "военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600010485.html

https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730355723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, сергей лавров, евросоюз, в мире