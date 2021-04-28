Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/estoniya-1730269584.html
В Совфеде предложили проверить все учебники истории
В Совфеде предложили проверить все учебники истории
В России должна быть проведена комплексная проверка всех учебников отечественной истории для школьников, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:59
2021-04-28T11:14
лилия гумерова
сергей кравцов
владимир путин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России должна быть проведена комплексная проверка всех учебников отечественной истории для школьников, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию удивился содержанию учебников по истории, где школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают Сталинградскую битву. Минпросвещения провело масштабную проверку учебной литературы и выяснило, что учебник "История России и мира" под редакцией О.В. Волобуева "слабо отражает события Сталинградской битвы". Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что уже подготовлен пакет поправок в федеральный закон "Об образовании в РФ", которые позволят усилить контроль качества учебников."Сегодня мы постоянно сталкиваемся с тем, что в школах дается мало часов на изучение истории Великой Отечественной войны, часто искажаются факты, допускаются неточности. А потому должна быть проведена ревизия, комплексный анализ всех учебников", - сказала Гумерова в эфире телеканала "Вместе РФ".По ее словам, надо точно понимать, сколько серий таких учебников, какая линейка. "Мы должны в случае, если обнаружим какие-то моменты, не соответствующие действительности, неправильно изложенные факты, предпринимать оперативные меры", - сказала парламентарий.По ее словам, искажающие историческую правду учебники надо отзывать, а материал переписывать в оперативные сроки.
https://ria.ru/20210427/uchebniki-1730158471.html
https://ria.ru/20210426/peskov-1729966441.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лилия гумерова, сергей кравцов, владимир путин, общество, россия

В Совфеде предложили проверить все учебники истории

10:59 28.04.2021 (обновлено: 11:14 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России должна быть проведена комплексная проверка всех учебников отечественной истории для школьников, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию удивился содержанию учебников по истории, где школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают Сталинградскую битву. Минпросвещения провело масштабную проверку учебной литературы и выяснило, что учебник "История России и мира" под редакцией О.В. Волобуева "слабо отражает события Сталинградской битвы". Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что уже подготовлен пакет поправок в федеральный закон "Об образовании в РФ", которые позволят усилить контроль качества учебников.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 15:13
Минпросвещения заменит учебники истории в колледжах
"Сегодня мы постоянно сталкиваемся с тем, что в школах дается мало часов на изучение истории Великой Отечественной войны, часто искажаются факты, допускаются неточности. А потому должна быть проведена ревизия, комплексный анализ всех учебников", - сказала Гумерова в эфире телеканала "Вместе РФ".
По ее словам, надо точно понимать, сколько серий таких учебников, какая линейка. "Мы должны в случае, если обнаружим какие-то моменты, не соответствующие действительности, неправильно изложенные факты, предпринимать оперативные меры", - сказала парламентарий.
По ее словам, искажающие историческую правду учебники надо отзывать, а материал переписывать в оперативные сроки.
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 12:56
Песков рассказал о проверке учебников истории после послания Путина
 
Лилия ГумероваСергей КравцовВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния