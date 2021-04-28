В Совфеде предложили проверить все учебники истории
10:59 28.04.2021 (обновлено: 11:14 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России должна быть проведена комплексная проверка всех учебников отечественной истории для школьников, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию удивился содержанию учебников по истории, где школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают Сталинградскую битву. Минпросвещения провело масштабную проверку учебной литературы и выяснило, что учебник "История России и мира" под редакцией О.В. Волобуева "слабо отражает события Сталинградской битвы". Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что уже подготовлен пакет поправок в федеральный закон "Об образовании в РФ", которые позволят усилить контроль качества учебников.
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"Сегодня мы постоянно сталкиваемся с тем, что в школах дается мало часов на изучение истории Великой Отечественной войны, часто искажаются факты, допускаются неточности. А потому должна быть проведена ревизия, комплексный анализ всех учебников", - сказала Гумерова в эфире телеканала "Вместе РФ".
По ее словам, надо точно понимать, сколько серий таких учебников, какая линейка. "Мы должны в случае, если обнаружим какие-то моменты, не соответствующие действительности, неправильно изложенные факты, предпринимать оперативные меры", - сказала парламентарий.
По ее словам, искажающие историческую правду учебники надо отзывать, а материал переписывать в оперативные сроки.