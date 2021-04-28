https://ria.ru/20210428/estoniya-1730269584.html

В Совфеде предложили проверить все учебники истории

В Совфеде предложили проверить все учебники истории

В России должна быть проведена комплексная проверка всех учебников отечественной истории для школьников, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:59

2021-04-28T10:59

2021-04-28T11:14

лилия гумерова

сергей кравцов

владимир путин

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России должна быть проведена комплексная проверка всех учебников отечественной истории для школьников, заявила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию удивился содержанию учебников по истории, где школьников знакомят с подробностями войны на "втором фронте", но не упоминают Сталинградскую битву. Минпросвещения провело масштабную проверку учебной литературы и выяснило, что учебник "История России и мира" под редакцией О.В. Волобуева "слабо отражает события Сталинградской битвы". Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что уже подготовлен пакет поправок в федеральный закон "Об образовании в РФ", которые позволят усилить контроль качества учебников."Сегодня мы постоянно сталкиваемся с тем, что в школах дается мало часов на изучение истории Великой Отечественной войны, часто искажаются факты, допускаются неточности. А потому должна быть проведена ревизия, комплексный анализ всех учебников", - сказала Гумерова в эфире телеканала "Вместе РФ".По ее словам, надо точно понимать, сколько серий таких учебников, какая линейка. "Мы должны в случае, если обнаружим какие-то моменты, не соответствующие действительности, неправильно изложенные факты, предпринимать оперативные меры", - сказала парламентарий.По ее словам, искажающие историческую правду учебники надо отзывать, а материал переписывать в оперативные сроки.

https://ria.ru/20210427/uchebniki-1730158471.html

https://ria.ru/20210426/peskov-1729966441.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лилия гумерова, сергей кравцов, владимир путин, общество, россия