https://ria.ru/20210428/dtp-1730280392.html

В Ялте столкнулись скорая и легковушка, погиб один человек

В Ялте столкнулись скорая и легковушка, погиб один человек

ДТП с участием скорой помощи произошло в среду на южнобережном шоссе в Ялте, погиб водитель иномарки, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике Крым. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:39

2021-04-28T11:39

2021-04-28T17:10

авто

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. ДТП с участием скорой помощи произошло в среду на южнобережном шоссе в Ялте, погиб водитель иномарки, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике Крым."В Ялте на южнобережном шоссе в районе остановки общественного транспорта "Горная здравница" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Audi… В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.По предварительным данным, скорая ехала по встречной полосе с включенными проблесковыми маяками, произошло лобовое столкновение с иномаркой, уточнили в МВД.В скорой помощи находились врач, фельдшер и водитель, сообщил РИА Новости руководитель Центра медицины катастроф Крыма Сергей Олефиренко. Они получили травмы, состояние врача и водителя тяжелое, фельдшера - средней тяжести, все госпитализированы. Пациента в машине в момент ДТП не было.

https://ria.ru/20210424/skoraya-1729739114.html

ялта

республика крым

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Скорая столкнулась с легковым автомобилем Audi в Ялте. Кадры ДТП В Ялте скорая столкнулась на встречке с легковушкой, водитель Audi погиб, в скорой пострадали 3 человека. 2021-04-28T11:39 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, ялта, республика крым, происшествия