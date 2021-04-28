https://ria.ru/20210428/dtp-1730280392.html
В Ялте столкнулись скорая и легковушка, погиб один человек
В Ялте столкнулись скорая и легковушка, погиб один человек
ДТП с участием скорой помощи произошло в среду на южнобережном шоссе в Ялте, погиб водитель иномарки, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике Крым. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:39
2021-04-28T11:39
2021-04-28T17:10
авто
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. ДТП с участием скорой помощи произошло в среду на южнобережном шоссе в Ялте, погиб водитель иномарки, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике Крым."В Ялте на южнобережном шоссе в районе остановки общественного транспорта "Горная здравница" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Audi… В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.По предварительным данным, скорая ехала по встречной полосе с включенными проблесковыми маяками, произошло лобовое столкновение с иномаркой, уточнили в МВД.В скорой помощи находились врач, фельдшер и водитель, сообщил РИА Новости руководитель Центра медицины катастроф Крыма Сергей Олефиренко. Они получили травмы, состояние врача и водителя тяжелое, фельдшера - средней тяжести, все госпитализированы. Пациента в машине в момент ДТП не было.
https://ria.ru/20210424/skoraya-1729739114.html
ялта
республика крым
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РИА Новости
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Скорая столкнулась с легковым автомобилем Audi в Ялте. Кадры ДТП
В Ялте скорая столкнулась на встречке с легковушкой, водитель Audi погиб, в скорой пострадали 3 человека.
2021-04-28T11:39
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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авто, ялта, республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости.
ДТП с участием скорой помощи произошло в среду на южнобережном шоссе в Ялте
, погиб водитель иномарки, сообщила пресс-служба ГУМВД
по республике Крым
.
"В Ялте на южнобережном шоссе в районе остановки общественного транспорта "Горная здравница" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Audi… В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, скорая ехала по встречной полосе с включенными проблесковыми маяками, произошло лобовое столкновение с иномаркой, уточнили в МВД.
В скорой помощи находились врач, фельдшер и водитель, сообщил РИА Новости руководитель Центра медицины катастроф Крыма Сергей Олефиренко. Они получили травмы, состояние врача и водителя тяжелое, фельдшера - средней тяжести, все госпитализированы. Пациента в машине в момент ДТП не было.