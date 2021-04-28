https://ria.ru/20210428/donbass-1730379953.html
ВСУ установили мины вблизи домов и дороги в Донбассе, заявили в ДНР
ВСУ установили мины вблизи домов и дороги в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики установили противотанковые мины в 30 метрах от домов и дороги вблизи подконтрольной Киеву Марьинки в Донбассе, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:56
2021-04-28T18:56
2021-04-28T18:56
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские силовики установили противотанковые мины в 30 метрах от домов и дороги вблизи подконтрольной Киеву Марьинки в Донбассе, заявил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан. Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами вблизи Марьинки, в 30 метрах от жилых домов и дороги общего пользования установлено 14 мин", - сказал Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210428/lavrov-1730265233.html
https://ria.ru/20210421/donbass-1729195409.html
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эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире