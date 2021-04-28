https://ria.ru/20210428/donbass-1730262557.html

Донбасс не хочет войны с Киевом, заявил Лавров

Донбасс не хочет войны с Киевом, заявил Лавров

Жители Донбасса не хотят войны с Киевом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:30

2021-04-28T10:30

2021-04-28T11:04

ситуация в днр и лнр

донбасс

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Жители Донбасса не хотят войны с Киевом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Никто из этих районов на остальную Украину не нападал. Их объявили террористами, на них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом какую-то операцию объединенных сил. Но у них нет никакого желания, мы это знаем твердо, вести войну с представителями киевского режима", - сказал Лавров.По его словам, Запад предвзято оценивает ситуацию на востоке Украины и безоглядно выгораживает действия Киева.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210427/format-1730206036.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, киев, украина, в мире