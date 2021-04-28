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Донбасс не хочет войны с Киевом, заявил Лавров
Донбасс не хочет войны с Киевом, заявил Лавров
Жители Донбасса не хотят войны с Киевом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:30
2021-04-28T10:30
2021-04-28T11:04
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Жители Донбасса не хотят войны с Киевом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Никто из этих районов на остальную Украину не нападал. Их объявили террористами, на них нацелили сначала антитеррористическую операцию, потом какую-то операцию объединенных сил. Но у них нет никакого желания, мы это знаем твердо, вести войну с представителями киевского режима", - сказал Лавров.По его словам, Запад предвзято оценивает ситуацию на востоке Украины и безоглядно выгораживает действия Киева.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
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ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, киев, украина, в мире