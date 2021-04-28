Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 26 апреля украинские силовики также пять раз нарушили режим тишины, один сотрудник Народной милиции был ранен.
27 апреля, 08:47ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле юга республики
"За истекшие сутки, 27 апреля <...> зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново, Калиново, Молодежное и Золотое-5.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.