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Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:50
2021-04-28T08:50
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 26 апреля украинские силовики также пять раз нарушили режим тишины, один сотрудник Народной милиции был ранен."За истекшие сутки, 27 апреля &lt;...&gt; зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново, Калиново, Молодежное и Золотое-5."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210427/donbass-1730083179.html
https://ria.ru/20210428/obstrely-1730231597.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:50 28.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 26 апреля украинские силовики также пять раз нарушили режим тишины, один сотрудник Народной милиции был ранен.
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 08:47
ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле юга республики
"За истекшие сутки, 27 апреля <...> зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново, Калиново, Молодежное и Золотое-5.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 00:41
В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
 
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