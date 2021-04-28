https://ria.ru/20210428/dogovorennosti-1730402195.html

В Киеве считают, что Зеленский предложит Путину обновить "Минск-2"

В Киеве считают, что Зеленский предложит Путину обновить "Минск-2"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может обсудить модернизацию Минских соглашений, заявил советник... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T23:00

2021-04-28T23:00

2021-04-28T23:00

алексей арестович

донецкая народная республика

владимир зеленский

дмитрий песков

москва

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в мире

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КИЕВ, 28 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным может обсудить модернизацию Минских соглашений, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать "оптимальным" местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной. Как заявил позже РИА Новости информированный источник в Ватикане, если Россия и Украина обе попросят Ватикан о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться от этого.Комментируя украинское предложение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, готов ли Путин куда-то ехать для встречи с украинским коллегой, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой."Насколько я знаю президента лично, он никогда бы не анонсировал ни Ватикан, ни любое другое место, ни какую-либо поддержку со стороны партнеров или расширение формата, если бы не было уверенности определенной уверенности, что эти страны его поддерживают. Если дойдет до официальных сообщений. Он не заявил бы об этом анонсом", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".Арестович отметил, что "минские соглашения не работают с сентября 2015 года"."Повестка - может быть модернизация Минских соглашений. И это не только инициатива Украины. Это тот общий фронт дипломатический, о котором мы сегодня говорили", - отметил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210428/donbass-1730397059.html

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москва

ватикан

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алексей арестович , донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, оон, ватикан, в мире