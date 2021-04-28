https://ria.ru/20210428/distantsionka-1730391292.html

Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение 4-7 мая

Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение 4-7 мая

Российским вузам разрешено перейти на дистанционное обучение на 4-7 мая, следует из приказа Минобрнауки РФ, распространенного пресс-службой. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-28T20:42

2021-04-28T20:42

2021-04-29T03:37

россия

образование - общество

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российским вузам разрешено перейти на дистанционное обучение на 4-7 мая, следует из приказа Минобрнауки РФ, распространенного пресс-службой."Определить, что руководители образовательных организаций в праве обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/zarplata-1730035329.html

россия

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2021

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россия, образование - общество, общество