https://ria.ru/20210428/distantsionka-1730391292.html
Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение 4-7 мая
Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение 4-7 мая
Российским вузам разрешено перейти на дистанционное обучение на 4-7 мая, следует из приказа Минобрнауки РФ, распространенного пресс-службой. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-28T20:42
2021-04-28T20:42
2021-04-29T03:37
россия
образование - общество
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российским вузам разрешено перейти на дистанционное обучение на 4-7 мая, следует из приказа Минобрнауки РФ, распространенного пресс-службой."Определить, что руководители образовательных организаций в праве обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/zarplata-1730035329.html
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