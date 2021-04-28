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В России нет проблемы расовой дискриминации, считает Медведев
В России нет проблемы расовой дискриминации, считает Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России на протяжении 100 лет никаких проблем с расовой дискриминацией не существует. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:10
2021-04-28T15:10
2021-04-28T15:38
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России на протяжении 100 лет никаких проблем с расовой дискриминацией не существует."Я считаю, что у нас, ну во всяком случае на протяжении практически 100 лет, даже больше, никаких проблем в этой сфере, вот таких капительных, какие, допустим, вы могли видеть в Америке, не существует, если говорить о расовой дискриминации", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".Отвечая на реплику об участнице "Евровидения" от РФ певице Маниже, Медведев отметил, что не говорит про отдельные выпады и про проявления национализма и религиозной нетерпимости, что есть в РФ, как и в любом обществе."Но это не носит такого массового характера, как в Соединенных Штатах Америки. И у нас нет такой тяжелой истории рабства, как это было там", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20210120/rasizm-1593908537.html
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