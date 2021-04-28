https://ria.ru/20210428/diskriminatsiya-1730327115.html

В России нет проблемы расовой дискриминации, считает Медведев

В России нет проблемы расовой дискриминации, считает Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России на протяжении 100 лет никаких проблем с расовой дискриминацией не существует. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:10

2021-04-28T15:10

2021-04-28T15:38

россия

дмитрий медведев

сша

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России на протяжении 100 лет никаких проблем с расовой дискриминацией не существует."Я считаю, что у нас, ну во всяком случае на протяжении практически 100 лет, даже больше, никаких проблем в этой сфере, вот таких капительных, какие, допустим, вы могли видеть в Америке, не существует, если говорить о расовой дискриминации", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".Отвечая на реплику об участнице "Евровидения" от РФ певице Маниже, Медведев отметил, что не говорит про отдельные выпады и про проявления национализма и религиозной нетерпимости, что есть в РФ, как и в любом обществе."Но это не носит такого массового характера, как в Соединенных Штатах Америки. И у нас нет такой тяжелой истории рабства, как это было там", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20210120/rasizm-1593908537.html

россия

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россия, дмитрий медведев, сша, общество