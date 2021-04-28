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Видеомост Москва – Бишкек – Нур-Султан о проекте "Фронтовая перекличка"

Видеомост Москва – Бишкек – Нур-Султан о проекте "Фронтовая перекличка"

29 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Бишкек – Нур-Султан на тему: "Фронтовая перекличка: подвиг народов".

2021-04-28T11:46

2021-04-28T11:46

2021-04-28T11:46

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Задать вопросУчастники в Москве:- заместитель директора Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина Наталья САМОЙЛЕНКО;- руководитель проекта по увековечиванию памяти погибших на волоколамской земле "Помним! Гордимся!" Дина КАРИМОВА.Участники в Бишкеке и Нур-Султане:- представители общественных и поисковых организаций.9 мая все страны бывшего СССР отмечают День Победы. О том, как пройдут празднования, о сохранении памяти павших героев пойдет речь на мероприятии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы