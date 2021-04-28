Видеомост Москва – Бишкек – Нур-Султан о проекте "Фронтовая перекличка"
29 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Бишкек – Нур-Султан на тему: "Фронтовая перекличка: подвиг народов".
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Участники в Москве:
- заместитель директора Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина Наталья САМОЙЛЕНКО;
- руководитель проекта по увековечиванию памяти погибших на волоколамской земле "Помним! Гордимся!" Дина КАРИМОВА.
Участники в Бишкеке и Нур-Султане:
- представители общественных и поисковых организаций.
9 мая все страны бывшего СССР отмечают День Победы. О том, как пройдут празднования, о сохранении памяти павших героев пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- заместитель директора Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина Наталья САМОЙЛЕНКО;
- руководитель проекта по увековечиванию памяти погибших на волоколамской земле "Помним! Гордимся!" Дина КАРИМОВА.
Участники в Бишкеке и Нур-Султане:
- представители общественных и поисковых организаций.
9 мая все страны бывшего СССР отмечают День Победы. О том, как пройдут празднования, о сохранении памяти павших героев пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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