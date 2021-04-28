https://ria.ru/20210428/delo-1730266875.html

Суд прекратил дело против погибшего при попытке задержания на Урале

Суд прекратил дело против погибшего при попытке задержания на Урале

Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении обоев из магазина в Екатеринбурге и погибшего при попытке... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:49

2021-04-28T10:49

2021-04-28T10:49

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении обоев из магазина в Екатеринбурге и погибшего при попытке задержания.В ночь на 1 июня 2020 года силовики штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся Владимир Таушанков, подозреваемый в хищении обоев из магазина. Во время штурма он оказал сопротивление бойцам СОБРа и погиб, в руках Таушанков якобы держал похожий на оружие предмет. СК возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Таушанков в тот момент был в состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Позже Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях сотрудников Росгвардии, применивших оружие в отношении подозреваемого в хищении обоев."Суд постановил уголовное дело в отношении Таушанкова… в виду его смерти прекратить", - постановил судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".Как зачитал судья, Таушанков в состоянии невменяемости и угрожая ножом украл из строительного магазина четыре рулона обоев стоимостью 3942 рубля. Позже, находясь в своей квартире, мужчина применил перцовый аэрозоль в отношении сотрудника полиции, "причинив телесные повреждения в виде химического ожога и конъюнктивит первой степени". Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, Таушанков, по данным судьи, нападал на них с ножом и перцовым баллончиком. Ответными действиями сотрудники СОБРа выстрелили в нападавшего, от чего он скончался на месте.Действия Таушанкова органами предварительного следствия были квалифицированы по части 2 статьи 162 (Разбой с применением оружия), части 1 статьи 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и статье 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдал психическим расстройством и не мог осознавать опасность своих действий.

https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730193873.html

екатеринбург

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия