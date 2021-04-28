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Бутина подала документы на участие в праймериз ЕР от Кировской области
Бутина подала документы на участие в праймериз ЕР от Кировской области
Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина заявила, что подала документы на участие в предварительном голосовании... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:16
2021-04-28T11:16
россия
мария бутина
единая россия
кировская область
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина заявила, что подала документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", которое позволит выдвинуться от партии в Государственную Думу от Кировской области.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Возможность подать заявку у всех желающих будет до 29 апреля."Сегодня я подала документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", по итогам которого будут определены кандидаты партии в Государственную Думу от Кировской области", - написала Бутина в своем Telegram-канале.Она пояснила, что будет формировать свою программу, исходя из пожеланий самих жителей области. Так, член ОП предложит создать в регионе крупнейший образовательный кластер с возможностью стажировок для местных студентов в зарубежных странах."Буду работать над региональной программой бизнес-образования. Есть запрос от кировской молодежи на открытие в Кирове креативного арт-пространства с квестами, коворкингами, гастрономической зоной. Сегодня есть идея переноса СИЗО из исторической части города за его пределы, и это может быть возможной площадкой для размещения такого пространства. Я уже начала вести соответствующие переговоры", - заключила Бутина.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.
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россия, мария бутина, единая россия, кировская область

Бутина подала документы на участие в праймериз ЕР от Кировской области

11:16 28.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина заявила, что подала документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", которое позволит выдвинуться от партии в Государственную Думу от Кировской области.
Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Возможность подать заявку у всех желающих будет до 29 апреля.
"Сегодня я подала документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", по итогам которого будут определены кандидаты партии в Государственную Думу от Кировской области", - написала Бутина в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что будет формировать свою программу, исходя из пожеланий самих жителей области. Так, член ОП предложит создать в регионе крупнейший образовательный кластер с возможностью стажировок для местных студентов в зарубежных странах.
"Буду работать над региональной программой бизнес-образования. Есть запрос от кировской молодежи на открытие в Кирове креативного арт-пространства с квестами, коворкингами, гастрономической зоной. Сегодня есть идея переноса СИЗО из исторической части города за его пределы, и это может быть возможной площадкой для размещения такого пространства. Я уже начала вести соответствующие переговоры", - заключила Бутина.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 16:09
Поклонская примет участие в праймериз "Единой России"
 
РоссияМария БутинаЕдиная РоссияКировская область
 
 
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