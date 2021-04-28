https://ria.ru/20210428/butina-1730274315.html

Бутина подала документы на участие в праймериз ЕР от Кировской области

Бутина подала документы на участие в праймериз ЕР от Кировской области

Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина заявила, что подала документы на участие в предварительном голосовании... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:16

2021-04-28T11:16

2021-04-28T11:16

россия

мария бутина

единая россия

кировская область

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина заявила, что подала документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", которое позволит выдвинуться от партии в Государственную Думу от Кировской области.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Возможность подать заявку у всех желающих будет до 29 апреля."Сегодня я подала документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", по итогам которого будут определены кандидаты партии в Государственную Думу от Кировской области", - написала Бутина в своем Telegram-канале.Она пояснила, что будет формировать свою программу, исходя из пожеланий самих жителей области. Так, член ОП предложит создать в регионе крупнейший образовательный кластер с возможностью стажировок для местных студентов в зарубежных странах."Буду работать над региональной программой бизнес-образования. Есть запрос от кировской молодежи на открытие в Кирове креативного арт-пространства с квестами, коворкингами, гастрономической зоной. Сегодня есть идея переноса СИЗО из исторической части города за его пределы, и это может быть возможной площадкой для размещения такого пространства. Я уже начала вести соответствующие переговоры", - заключила Бутина.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.

https://ria.ru/20210416/poklonskaya-1728609008.html

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россия, мария бутина, единая россия, кировская область