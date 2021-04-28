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СМИ рассказали, что хранилось на взорванных складах в Болгарии
СМИ рассказали, что хранилось на взорванных складах в Болгарии
Несколько тысяч артиллерийских и реактивных снарядов хранились на складах боеприпасов, уничтоженных взрывами в Болгарии, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:32
2021-04-28T19:57
россия
сергей лавров
болгария
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько тысяч артиллерийских и реактивных снарядов хранились на складах боеприпасов, уничтоженных взрывами в Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Ранее БНТ сообщало со ссылкой на прокуратуру, что шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена и торговца оружием Эмилиана Гебрева. Прокуратура в своем заявлении сообщила, что первый случай произошел в 2011 году - взрыв на складе компании "ЕМКО". В результате чего были уничтожены боеприпасы и взрывчатые вещества, предназначенные для экспорта в Грузию. Владельцем компаний, продукция которых хранилась на складе, был Гебрев. Второй взрыв произошел в 2015 году также в Болгарии, часть уничтоженной продукции принадлежит компании "ЕМКО". В том же году был взорван цех по производству оружия, а в 2020 году - еще один склад. При взрывах, как отмечается, никто не пострадал.По данным БНТ, на складе в селе Ловнидол, который взорвался в 2011 году хранились 3 тысячи 152-миллиметровых снаряда, представляющие собой модернизированную версию советских вооружений. Снаряды этого калибра предназначены для стрельбы из гаубичных артиллерийских систем. Все они были уничтожены.На складе "ВМЗ Сопот", который взорвался в марте 2015 года, хранились 2 тысячи неуправляемых реактивных снарядов и противотанковых гранат, сообщает телеканал.Фирма "ЕМКО" ранее обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов при расследовании взрывов на складах с боеприпасами. В заявлении компании опровергается информация о том, что боеприпасы были предназначены для экспорта, в том числе в Грузию. Эти данные прокуратуры названы "абсолютной ложью". Фирма также заявляет, что взрыв на складе "ВМЗ-Сопот" в 2015 году не имеет никакого отношения к ее деятельности.Ранее газета New York Times сообщала, что Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году, в том числе на Гебрева, путем отравления фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.Как в среду заявил глава российского МИД Сергей Лавров, София, заявляя о причастности Москвы к взрывам на складах в Болгарии, решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.
https://ria.ru/20210428/bolgariya-1730358461.html
https://ria.ru/20210428/bolgariya-1730365564.html
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россия, сергей лавров, болгария, в мире

СМИ рассказали, что хранилось на взорванных складах в Болгарии

19:32 28.04.2021 (обновлено: 19:57 28.04.2021)
 
© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии. Архивное фото
Флаг Болгарии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько тысяч артиллерийских и реактивных снарядов хранились на складах боеприпасов, уничтоженных взрывами в Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Ранее БНТ сообщало со ссылкой на прокуратуру, что шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена и торговца оружием Эмилиана Гебрева. Прокуратура в своем заявлении сообщила, что первый случай произошел в 2011 году - взрыв на складе компании "ЕМКО". В результате чего были уничтожены боеприпасы и взрывчатые вещества, предназначенные для экспорта в Грузию. Владельцем компаний, продукция которых хранилась на складе, был Гебрев. Второй взрыв произошел в 2015 году также в Болгарии, часть уничтоженной продукции принадлежит компании "ЕМКО". В том же году был взорван цех по производству оружия, а в 2020 году - еще один склад. При взрывах, как отмечается, никто не пострадал.
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 17:20
Болгарский политолог оценил заявления о причастности России к взрывам
По данным БНТ, на складе в селе Ловнидол, который взорвался в 2011 году хранились 3 тысячи 152-миллиметровых снаряда, представляющие собой модернизированную версию советских вооружений. Снаряды этого калибра предназначены для стрельбы из гаубичных артиллерийских систем. Все они были уничтожены.
На складе "ВМЗ Сопот", который взорвался в марте 2015 года, хранились 2 тысячи неуправляемых реактивных снарядов и противотанковых гранат, сообщает телеканал.
Фирма "ЕМКО" ранее обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов при расследовании взрывов на складах с боеприпасами. В заявлении компании опровергается информация о том, что боеприпасы были предназначены для экспорта, в том числе в Грузию. Эти данные прокуратуры названы "абсолютной ложью". Фирма также заявляет, что взрыв на складе "ВМЗ-Сопот" в 2015 году не имеет никакого отношения к ее деятельности.
Ранее газета New York Times сообщала, что Гебрев признал, что поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта на востоке страны в 2014 году, а также подтвердил, что хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице.
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 17:45
Фирма Гебрева обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов
Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году, в том числе на Гебрева, путем отравления фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили – Лавров прокомментировал обвинения Болгарии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 13:58
Лавров ответил на обвинения в адрес России со стороны Болгарии
Как в среду заявил глава российского МИД Сергей Лавров, София, заявляя о причастности Москвы к взрывам на складах в Болгарии, решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.
 
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