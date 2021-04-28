https://ria.ru/20210428/bolgariya-1730358461.html

Болгарский политолог оценил заявления о причастности России к взрывам

Болгарский политолог оценил заявления о причастности России к взрывам

Глава Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков назвал заявления прокуратуры Болгарии о причастности России к взрывам на оружейных заводах... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:20

2021-04-28T17:20

2021-04-28T20:20

россия

чехия

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152374/84/1523748423_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb2d370d9acde93195ad2c6d654658ac.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков назвал заявления прокуратуры Болгарии о причастности России к взрывам на оружейных заводах в республике фейком. Милетков заявил, что болгарская прокуратура преследует политические цели вместо работы в интересах правосудия. При этом, по словам политолога, прозвучавшее заявление свидетельствует о напряженной внутриполитической обстановке в республике. "Вероятно, в июле могут состояться перевыборы (в парламент. — Прим. ред.). Поэтому я в принципе не понимаю, зачем на фоне внутренних проблем ввязываться в новую авантюру", — добавил Милетков. Он отметил, что Болгария выдвигает против россиян безосновательные обвинения — так же как и Чехия. Милетков уверен, что София не сможет доказать причастность России к взрывам."Мне кажется, настоящая причина взрывов в Чехии и в Болгарии — это неправильное хранение боеприпасов", — считает эксперт. Политолог пояснил, что оружие хранилось на складах с 80-х годов и могло взорваться само по себе. "Но поскольку происходит большая политическая игра, которая управляется из Вашингтона, то некоторые европейские страны используют старые истории для обвинений в адрес России", — заявил Милетков. Он призвал не удивляться подобным ситуациям, так как США позволяют себе вмешиваться в дела других стран. Кроме того, эксперт допустил, что имела место "кооперация" между Чехией и Болгарией.Обвинения СофииРанее болгарская прокуратура сообщила, что к взрывам на оружейных складах и заводах могут иметь отношение шестеро россиян. Как заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, за десять лет там произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.Троих россиян также обвинили в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева в апреле 2015 года. Как утверждает надзорное ведомство, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Прага также возложила ответственность на Москву. Это спровоцировало дипломатический скандал: из Чехии выслали десятки сотрудников российских диппредставительств, Россия ответила зеркально.В свою очередь, президент республики Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес Москвы. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728935338.html

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730311353.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210426/mid-1730049980.html

россия

чехия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чехия, болгария, в мире