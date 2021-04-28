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Болгарский политолог оценил заявления о причастности России к взрывам
Болгарский политолог оценил заявления о причастности России к взрывам
Глава Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков назвал заявления прокуратуры Болгарии о причастности России к взрывам на оружейных заводах... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:20
2021-04-28T20:20
россия
чехия
болгария
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков назвал заявления прокуратуры Болгарии о причастности России к взрывам на оружейных заводах в республике фейком. Милетков заявил, что болгарская прокуратура преследует политические цели вместо работы в интересах правосудия. При этом, по словам политолога, прозвучавшее заявление свидетельствует о напряженной внутриполитической обстановке в республике. "Вероятно, в июле могут состояться перевыборы (в парламент. — Прим. ред.). Поэтому я в принципе не понимаю, зачем на фоне внутренних проблем ввязываться в новую авантюру", — добавил Милетков. Он отметил, что Болгария выдвигает против россиян безосновательные обвинения — так же как и Чехия. Милетков уверен, что София не сможет доказать причастность России к взрывам."Мне кажется, настоящая причина взрывов в Чехии и в Болгарии — это неправильное хранение боеприпасов", — считает эксперт. Политолог пояснил, что оружие хранилось на складах с 80-х годов и могло взорваться само по себе. "Но поскольку происходит большая политическая игра, которая управляется из Вашингтона, то некоторые европейские страны используют старые истории для обвинений в адрес России", — заявил Милетков. Он призвал не удивляться подобным ситуациям, так как США позволяют себе вмешиваться в дела других стран. Кроме того, эксперт допустил, что имела место "кооперация" между Чехией и Болгарией.Обвинения СофииРанее болгарская прокуратура сообщила, что к взрывам на оружейных складах и заводах могут иметь отношение шестеро россиян. Как заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, за десять лет там произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.Троих россиян также обвинили в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева в апреле 2015 года. Как утверждает надзорное ведомство, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Прага также возложила ответственность на Москву. Это спровоцировало дипломатический скандал: из Чехии выслали десятки сотрудников российских диппредставительств, Россия ответила зеркально.В свою очередь, президент республики Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес Москвы. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".
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россия, чехия, болгария, в мире

Болгарский политолог оценил заявления о причастности России к взрывам

17:20 28.04.2021 (обновлено: 20:20 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков назвал заявления прокуратуры Болгарии о причастности России к взрывам на оружейных заводах в республике фейком.
"Какие российские интересы могли стоять за этими взрывами? Никаких не могло быть. Никто в это не верит", — сказал эксперт в комментарии газете "Взгляд".
Милетков заявил, что болгарская прокуратура преследует политические цели вместо работы в интересах правосудия.
При этом, по словам политолога, прозвучавшее заявление свидетельствует о напряженной внутриполитической обстановке в республике.
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"Вероятно, в июле могут состояться перевыборы (в парламент. — Прим. ред.). Поэтому я в принципе не понимаю, зачем на фоне внутренних проблем ввязываться в новую авантюру", — добавил Милетков.
Он отметил, что Болгария выдвигает против россиян безосновательные обвинения — так же как и Чехия. Милетков уверен, что София не сможет доказать причастность России к взрывам.
"Мне кажется, настоящая причина взрывов в Чехии и в Болгарии — это неправильное хранение боеприпасов", — считает эксперт.
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Политолог пояснил, что оружие хранилось на складах с 80-х годов и могло взорваться само по себе.
"Но поскольку происходит большая политическая игра, которая управляется из Вашингтона, то некоторые европейские страны используют старые истории для обвинений в адрес России", — заявил Милетков.
Он призвал не удивляться подобным ситуациям, так как США позволяют себе вмешиваться в дела других стран. Кроме того, эксперт допустил, что имела место "кооперация" между Чехией и Болгарией.

Обвинения Софии

Ранее болгарская прокуратура сообщила, что к взрывам на оружейных складах и заводах могут иметь отношение шестеро россиян. Как заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, за десять лет там произошло несколько взрывов. В четырех из этих дел следователи нашли сходство. На некоторых складах хранилось оружие для Грузии и Украины.
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Троих россиян также обвинили в покушении на бизнесмена Эмилиана Гебрева в апреле 2015 года. Как утверждает надзорное ведомство, его пытались отравить фосфорорганическим веществом. Бизнесмен поставлял вооружения для ВСУ в разгар конфликта в Донбассе.
При этом, как писала The New York Times, Гебрев хранил вооружение и на складе во Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году. За него Прага также возложила ответственность на Москву. Это спровоцировало дипломатический скандал: из Чехии выслали десятки сотрудников российских диппредставительств, Россия ответила зеркально.
В свою очередь, президент республики Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес Москвы. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и "игру зарубежных спецслужб".
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